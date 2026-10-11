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Lotofácil: duas apostas ganham R$ 820 mil cada; veja de onde são os vencedores

Concurso 3802 foi realizado neste domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:01

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3802, sorteado neste domingo (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma vai receber R$ 820.218,59, conforme o resultado divulgado.

Os números sorteados foram: 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23 e 24.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Uma das apostas vencedoras foi registrada em Itumbiara, em Goiás, por meio de um bolão com 17 números e 25 cotas, realizado digitalmente. A outra foi feita em Teresina, no Piauí, em uma aposta simples de 15 números, também pelo canal digital.

Além dos ganhadores da faixa principal, 344 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.428,41 cada. Outras 9.863 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 106.713 apostas receberão R$ 14 cada. Já 527.843 apostas acertaram 11 dezenas e ganharão R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 21.269.461,50.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para terça-feira (13), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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