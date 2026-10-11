LOTERIA

Lotofácil: duas apostas ganham R$ 820 mil cada; veja de onde são os vencedores

Concurso 3802 foi realizado neste domingo (11)

Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:01

Lotofácil Crédito: Reprodução

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3802, sorteado neste domingo (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma vai receber R$ 820.218,59, conforme o resultado divulgado.

Os números sorteados foram: 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23 e 24.

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Uma das apostas vencedoras foi registrada em Itumbiara, em Goiás, por meio de um bolão com 17 números e 25 cotas, realizado digitalmente. A outra foi feita em Teresina, no Piauí, em uma aposta simples de 15 números, também pelo canal digital.

Além dos ganhadores da faixa principal, 344 apostas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.428,41 cada. Outras 9.863 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 106.713 apostas receberão R$ 14 cada. Já 527.843 apostas acertaram 11 dezenas e ganharão R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 21.269.461,50.