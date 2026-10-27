LOTERIA

Lotofácil faz dois novos milionários; apostas ganhadoras levam R$ 2,1 milhões cada

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (26)

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:31

Lotofácil Crédito: Divulgação

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.814 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (26), e vão receber R$ 2.134.251,70 cada. Os jogos vencedores foram registrados em Santana, no Amapá, e em Belo Horizonte, Minas Gerais.

As duas apostas foram simples, com 15 números marcados e uma cota cada. A arrecadação total do concurso foi de R$ 30.382.873,50.

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As dezenas do concurso 3.814 foram: 01, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 e 25.

Além das apostas que acertaram os 15 números, outras 389 fizeram 14 acertos e receberam R$ 2.015,87 cada. Na faixa de 13 acertos, 12.337 apostas ganharam R$ 35. Já 134.112 jogos acertaram 12 dezenas e levaram R$ 14 cada. Outras 709.025 apostas fizeram 11 acertos, com prêmio de R$ 7.