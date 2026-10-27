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Lotofácil faz dois novos milionários; apostas ganhadoras levam R$ 2,1 milhões cada

Sorteio foi realizado na noite de segunda-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:31

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.814 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (26), e vão receber R$ 2.134.251,70 cada. Os jogos vencedores foram registrados em Santana, no Amapá, e em Belo Horizonte, Minas Gerais.

As duas apostas foram simples, com 15 números marcados e uma cota cada. A arrecadação total do concurso foi de R$ 30.382.873,50.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas do concurso 3.814 foram: 01, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 e 25.

Além das apostas que acertaram os 15 números, outras 389 fizeram 14 acertos e receberam R$ 2.015,87 cada. Na faixa de 13 acertos, 12.337 apostas ganharam R$ 35. Já 134.112 jogos acertaram 12 dezenas e levaram R$ 14 cada. Outras 709.025 apostas fizeram 11 acertos, com prêmio de R$ 7.

O próximo concurso será realizado nesta terça-feira (27), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 1.418.734,91. Já o montante reservado para o Sorteio Especial da Independência está em R$ 16.048.509,72.

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