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Lotofácil tem ganhador de mais de R$ 1,7 milhão e cinco apostas da Bahia levam prêmio

Aposta de São José do Rio Preto levou o prêmio principal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 12:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

A Lotofácil 3763 teve uma aposta vencedora na faixa principal no concurso 3763, sorteado neste domingo (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete que acertou os 15 números levou sozinho o prêmio de R$ 1.705.616,41.

A aposta vencedora foi registrada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em uma lotérica física. O jogo foi simples, com 15 números escolhidos.

Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Na Bahia, cinco apostas acertaram 14 números e garantiram prêmios de R$ 2.141,49 cada. Os jogos foram registrados em Feira de Santana, Jequié, Riachão do Jacuípe, Salvador e Urandi.

Em Feira de Santana, a aposta foi feita na Lotérica Cidade Nova. Em Jequié, o jogo foi registrado pelos canais digitais das Loterias Caixa. Já em Riachão do Jacuípe, o bilhete saiu na Lotérica Matos.

Na capital baiana, a aposta foi realizada de forma digital e em formato de bolão, com seis cotas. O prêmio registrado para a aposta foi de R$ 2.141,46. Em Urandi, o jogo foi feito na Casa Lotérica Fernandes.

Ao todo, 167 apostas acertaram 14 números e cada uma recebeu R$ 2.141,49. A faixa de 13 acertos teve 5.944 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35. Já 81.731 apostas fizeram 12 acertos e receberam R$ 14 cada, enquanto 477.410 apostas acertaram 11 números, com prêmio de R$ 7.

Com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta segunda-feira (17), é de R$ 2 milhões.

Tags:

Lotofacil Loteria

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