Lotofácil tem ganhador de mais de R$ 1,7 milhão e cinco apostas da Bahia levam prêmio

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Carol Neves
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 12:00
A Lotofácil 3763 teve uma aposta vencedora na faixa principal no concurso 3763, sorteado neste domingo (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete que acertou os 15 números levou sozinho o prêmio de R$ 1.705.616,41.
A aposta vencedora foi registrada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em uma lotérica física. O jogo foi simples, com 15 números escolhidos.
Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24.
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Na Bahia, cinco apostas acertaram 14 números e garantiram prêmios de R$ 2.141,49 cada. Os jogos foram registrados em Feira de Santana, Jequié, Riachão do Jacuípe, Salvador e Urandi.
Em Feira de Santana, a aposta foi feita na Lotérica Cidade Nova. Em Jequié, o jogo foi registrado pelos canais digitais das Loterias Caixa. Já em Riachão do Jacuípe, o bilhete saiu na Lotérica Matos.
Na capital baiana, a aposta foi realizada de forma digital e em formato de bolão, com seis cotas. O prêmio registrado para a aposta foi de R$ 2.141,46. Em Urandi, o jogo foi feito na Casa Lotérica Fernandes.
Ao todo, 167 apostas acertaram 14 números e cada uma recebeu R$ 2.141,49. A faixa de 13 acertos teve 5.944 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35. Já 81.731 apostas fizeram 12 acertos e receberam R$ 14 cada, enquanto 477.410 apostas acertaram 11 números, com prêmio de R$ 7.
Com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta segunda-feira (17), é de R$ 2 milhões.