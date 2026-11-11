LOTERIA

Lotofácil: três apostas dividem prêmio de R$ 1,2 milhão; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (10)

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:12

Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3826, realizado na terça-feira (10), e vão dividir o prêmio principal. Cada ganhador receberá R$ 408.185,03. Os bilhetes premiados foram registrados em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Além dos ganhadores da faixa principal, outras apostas também foram premiadas. Ao todo, 355 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.033,24 cada. Na faixa de 13 acertos, foram 11.132 ganhadores, com prêmio de R$ 35. Já 118.233 apostas acertaram 12 números e receberam R$ 14 cada. Outras 575.335 apostas fizeram 11 acertos, com prêmio de R$ 7.