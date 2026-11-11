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Lotofácil: três apostas dividem prêmio de R$ 1,2 milhão; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:12

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3826, realizado na terça-feira (10), e vão dividir o prêmio principal. Cada ganhador receberá R$ 408.185,03. Os bilhetes premiados foram registrados em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Além dos ganhadores da faixa principal, outras apostas também foram premiadas. Ao todo, 355 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.033,24 cada. Na faixa de 13 acertos, foram 11.132 ganhadores, com prêmio de R$ 35. Já 118.233 apostas acertaram 12 números e receberam R$ 14 cada. Outras 575.335 apostas fizeram 11 acertos, com prêmio de R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.310.076,50. Para o próximo sorteio, previsto para esta quarta-feira (11), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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