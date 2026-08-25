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Lotomania e Dupla Sena: sorteios adiados acontecem nesta terça-feira (25)

Dezenas começam a ser sorteadas a partir das 11h

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00

Lotomania e Dupla Sena Crédito: Reprodução

Na manhã desta terça-feira (25), serão sorteados os concursos das Loterias Caixa: Dupla Sena e Lotomania. Os prêmios chegam a R$ 17,5 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 11h.

O concurso nº 3.000 da Dupla Sena e o nº 2.967 da Lotomania, que deveriam ter sido sorteados na noite desta segunda-feira (24), não ocorreram e foram adiados excepcionalmente para esta terça-feira.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais da instituição.

Como jogar?

Para apostar no Lotomania basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, o apostador ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

Cada jogador pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).