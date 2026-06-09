Lotomania premia aposta única com R$ 1,7 milhão; veja os números sorteados

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Esther Morais
Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:00
Uma aposta feita pela internet faturou sozinha o prêmio principal da Lotomania no concurso 2934, sorteado nesta segunda-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado, registrado em Balneário Camboriú (SC) por meio dos canais eletrônicos da Caixa, acertou os 20 números sorteados e levou R$ 1.756.345,72.
Os números sorteados foram: 11, 12, 19, 23, 27, 30, 31, 41, 45, 52, 54, 55, 72, 83, 84, 87, 89, 94, 96 e 99.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Além do prêmio principal, uma aposta de Osasco (SP) acertou 19 dezenas e recebeu R$ 214.852,42. Já na faixa de 0 acertos, outra aposta registrada pela internet, também de Balneário Camboriú (SC), faturou R$ 107.426,23.
Ao todo, 60 apostas acertaram 18 números e receberam R$ 2.238,04 cada. Outras 441 apostas fizeram 17 acertos e ganharam R$ 304,49, enquanto 2.714 bilhetes com 16 acertos receberam R$ 49,47. Na faixa de 15 acertos, 12.252 apostas foram premiadas com R$ 10,96 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.380.738,00.
O próximo sorteio da Lotomania acontece na quarta-feira (10) e tem prêmio estimado em R$ 500 mil para quem acertar as 20 dezenas.