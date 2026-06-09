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Lotomania premia aposta única com R$ 1,7 milhão; veja os números sorteados

Concurso 2934, realizado nesta segunda-feira (8), teve ganhadores nas faixas de 20, 19 e até 0 acertos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:00

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

Uma aposta feita pela internet faturou sozinha o prêmio principal da Lotomania no concurso 2934, sorteado nesta segunda-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O bilhete premiado, registrado em Balneário Camboriú (SC) por meio dos canais eletrônicos da Caixa, acertou os 20 números sorteados e levou R$ 1.756.345,72.

Os números sorteados foram: 11, 12, 19, 23, 27, 30, 31, 41, 45, 52, 54, 55, 72, 83, 84, 87, 89, 94, 96 e 99.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Além do prêmio principal, uma aposta de Osasco (SP) acertou 19 dezenas e recebeu R$ 214.852,42. Já na faixa de 0 acertos, outra aposta registrada pela internet, também de Balneário Camboriú (SC), faturou R$ 107.426,23.

Ao todo, 60 apostas acertaram 18 números e receberam R$ 2.238,04 cada. Outras 441 apostas fizeram 17 acertos e ganharam R$ 304,49, enquanto 2.714 bilhetes com 16 acertos receberam R$ 49,47. Na faixa de 15 acertos, 12.252 apostas foram premiadas com R$ 10,96 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.380.738,00.

O próximo sorteio da Lotomania acontece na quarta-feira (10) e tem prêmio estimado em R$ 500 mil para quem acertar as 20 dezenas.

Tags:

Loteria

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