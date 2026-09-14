FASE

Lua de hoje: confira a fase da Lua desta segunda (14 de setembro)

Confira o ciclo de setembro que será encerrado com a Lua Cheia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:55

Lua muito além do Sistema Solar Crédito: NASA/ESA and G. Bacon (STScI) / Wikimedia Commons

A Lua está na fase Nova nesta segunda-feira (14), com uma pequena parcela do disco lunar visível no céu. O satélite entrou nessa fase na sexta-feira (11), às 0h27, pelo horário de Brasília, e seguirá aumentando gradualmente sua área iluminada nos próximos dias.

A próxima mudança no ciclo lunar acontece na sexta-feira (18), quando a Lua entra na fase Crescente, às 17h44, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A primeira fase lunar de setembro foi a Lua Minguante, registrada no dia 4, às 04h52. Já a Lua Cheia será a última mudança do mês e ocorrerá no sábado (26), às 13h50.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua 1 de 6

Calendário das fases da Lua em setembro

Lua Minguante: dia 4, às 04h52

Lua Nova: dia 11, às 0h27

Lua Crescente: dia 18, às 17h44

Lua Cheia: dia 26, às 13h50

Entenda o que acontece em cada fase da Lua

A aparência da Lua muda ao longo do mês porque diferentes partes de sua superfície iluminada pelo Sol ficam voltadas para a Terra. Esse ciclo é dividido em quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante.

Lua Nova

A Lua Nova é a primeira etapa do ciclo lunar. Nesse momento, a Lua fica posicionada aproximadamente entre a Terra e o Sol. A luz solar ilumina a face que está voltada para o Sol, enquanto a face voltada para a Terra permanece na sombra.

Por causa dessa configuração, o satélite praticamente não pode ser observado no céu durante a noite. Conforme a Lua se desloca em sua órbita, uma pequena parte iluminada começa a surgir, dando início à fase Crescente.

Lua Crescente

Na fase Crescente, a porção iluminada que pode ser vista da Terra aumenta gradualmente. Inicialmente, a Lua aparece como um pequeno arco no céu. A cada dia, essa área iluminada se torna maior.

O processo continua até que metade do disco lunar esteja iluminada. Esse momento corresponde ao Quarto Crescente. A partir daí, a superfície visível continua ganhando iluminação até chegar à Lua Cheia.

Lua Cheia

A Lua Cheia ocorre quando o satélite está em uma posição na qual a face voltada para a Terra recebe iluminação solar praticamente por completo. Isso acontece, de forma aproximada, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua.

É nessa fase que a Lua apresenta seu disco mais iluminado e pode ser observada durante boa parte da noite. Ela nasce por volta do horário do pôr do sol e permanece no céu até aproximadamente o amanhecer.

Depois da Lua Cheia, a quantidade de superfície iluminada que enxergamos começa a diminuir.

Lua Minguante

A fase Minguante marca a segunda metade do ciclo lunar. Nesse período, a área iluminada visível da Terra diminui noite após noite.