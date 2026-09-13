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Lua do dia: confira a fase da Lua de hoje (13 de setembro)

Confira o ciclo de setembro que será encerrado com a Lua Cheia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 17:55

Lua de Morango Crédito: Pedro Cunha/Plêiades do Sul

A Lua está na fase nova neste domingo (13), com apenas 6% do disco lunar visível no céu. O fenômeno faz parte do calendário de fases da Lua de setembro de 2026, que terá quatro mudanças ao longo do mês.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira fase do mês foi a Lua Minguante, registrada no dia 4, às 04h52, pelo horário de Brasília.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua 1 de 6

Na sexta-feira (11), a Lua entrou na fase Nova, às 0h27. A partir daí, o satélite natural da Terra seguirá para a fase Crescente, que começa na sexta-feira (18), às 17h44.

O ciclo de setembro será encerrado com a Lua Cheia, no sábado (26), às 13h50.

Calendário das fases da Lua em setembro

Lua Minguante: dia 4, às 04h52

Lua Nova: dia 11, às 0h27

Lua Crescente: dia 18, às 17h44

Lua Cheia: dia 26, às 13h50

Entenda o que acontece em cada fase da Lua

A aparência da Lua muda ao longo do mês porque diferentes partes de sua superfície iluminada pelo Sol ficam voltadas para a Terra. Esse ciclo é dividido em quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante.

Lua Nova

A Lua Nova é a primeira etapa do ciclo lunar. Nesse momento, a Lua fica posicionada aproximadamente entre a Terra e o Sol. A luz solar ilumina a face que está voltada para o Sol, enquanto a face voltada para a Terra permanece na sombra.

Por causa dessa configuração, o satélite praticamente não pode ser observado no céu durante a noite. Conforme a Lua se desloca em sua órbita, uma pequena parte iluminada começa a surgir, dando início à fase Crescente.

Lua Crescente

Na fase Crescente, a porção iluminada que pode ser vista da Terra aumenta gradualmente. Inicialmente, a Lua aparece como um pequeno arco no céu. A cada dia, essa área iluminada se torna maior.

O processo continua até que metade do disco lunar esteja iluminada. Esse momento corresponde ao Quarto Crescente. A partir daí, a superfície visível continua ganhando iluminação até chegar à Lua Cheia.

Lua Cheia

A Lua Cheia ocorre quando o satélite está em uma posição na qual a face voltada para a Terra recebe iluminação solar praticamente por completo. Isso acontece, de forma aproximada, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua.

É nessa fase que a Lua apresenta seu disco mais iluminado e pode ser observada durante boa parte da noite. Ela nasce por volta do horário do pôr do sol e permanece no céu até aproximadamente o amanhecer.

Depois da Lua Cheia, a quantidade de superfície iluminada que enxergamos começa a diminuir.

Lua Minguante

A fase Minguante marca a segunda metade do ciclo lunar. Nesse período, a área iluminada visível da Terra diminui noite após noite.