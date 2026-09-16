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Lua do dia: confira a fase da Lua nesta quarta-feira (16)

Próxima mudança acontece no dia 18

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:30

Lua do dia: confira a fase da Lua nesta terça-feira (15) Crédito: Shutterstock

A Lua está na fase Nova nesta quarta-feira (15). A mudança para essa fase aconteceu na última sexta-feira (11), às 0h27, segundo informações do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.

A Lua permanecerá nessa etapa do ciclo lunar até sexta-feira (18), às 17h44, quando começa a fase Crescente.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua 1 de 6

Calendário das fases da Lua em setembro

Confira as datas e horários das principais fases lunares neste mês:

Lua Minguante: 4 de setembro, às 4h52;

Lua Nova: 11 de setembro, às 0h27;

Lua Crescente: 18 de setembro, às 17h44;

Lua Cheia: 26 de setembro, às 13h50.

Entenda o que acontece em cada fase da Lua

A aparência da Lua muda ao longo do mês porque diferentes partes de sua superfície iluminada pelo Sol ficam voltadas para a Terra. Esse ciclo é dividido em quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante.

Lua Nova

A Lua Nova é a primeira etapa do ciclo lunar. Nesse momento, a Lua fica posicionada aproximadamente entre a Terra e o Sol. A luz solar ilumina a face que está voltada para o Sol, enquanto a face voltada para a Terra permanece na sombra.

Por causa dessa configuração, o satélite praticamente não pode ser observado no céu durante a noite. Conforme a Lua se desloca em sua órbita, uma pequena parte iluminada começa a surgir, dando início à fase Crescente.

Lua Crescente

Na fase Crescente, a porção iluminada que pode ser vista da Terra aumenta gradualmente. Inicialmente, a Lua aparece como um pequeno arco no céu. A cada dia, essa área iluminada se torna maior.

O processo continua até que metade do disco lunar esteja iluminada. Esse momento corresponde ao Quarto Crescente. A partir daí, a superfície visível continua ganhando iluminação até chegar à Lua Cheia.

Lua Cheia

A Lua Cheia ocorre quando o satélite está em uma posição na qual a face voltada para a Terra recebe iluminação solar praticamente por completo. Isso acontece, de forma aproximada, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua.

É nessa fase que a Lua apresenta seu disco mais iluminado e pode ser observada durante boa parte da noite. Ela nasce por volta do horário do pôr do sol e permanece no céu até aproximadamente o amanhecer.

Depois da Lua Cheia, a quantidade de superfície iluminada que enxergamos começa a diminuir.

Lua Minguante

A fase Minguante marca a segunda metade do ciclo lunar. Nesse período, a área iluminada visível da Terra diminui noite após noite.