Lua do dia: confira a fase da Lua nesta quarta-feira (16)

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Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:30
A Lua está na fase Nova nesta quarta-feira (15). A mudança para essa fase aconteceu na última sexta-feira (11), às 0h27, segundo informações do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.
A Lua permanecerá nessa etapa do ciclo lunar até sexta-feira (18), às 17h44, quando começa a fase Crescente.
Confira as imagens do lado nunca visto da Lua
Confira as datas e horários das principais fases lunares neste mês:
Lua Minguante: 4 de setembro, às 4h52;
Lua Nova: 11 de setembro, às 0h27;
Lua Crescente: 18 de setembro, às 17h44;
Lua Cheia: 26 de setembro, às 13h50.
A aparência da Lua muda ao longo do mês porque diferentes partes de sua superfície iluminada pelo Sol ficam voltadas para a Terra. Esse ciclo é dividido em quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante.
Lua Nova
A Lua Nova é a primeira etapa do ciclo lunar. Nesse momento, a Lua fica posicionada aproximadamente entre a Terra e o Sol. A luz solar ilumina a face que está voltada para o Sol, enquanto a face voltada para a Terra permanece na sombra.
Por causa dessa configuração, o satélite praticamente não pode ser observado no céu durante a noite. Conforme a Lua se desloca em sua órbita, uma pequena parte iluminada começa a surgir, dando início à fase Crescente.
Lua Crescente
Na fase Crescente, a porção iluminada que pode ser vista da Terra aumenta gradualmente. Inicialmente, a Lua aparece como um pequeno arco no céu. A cada dia, essa área iluminada se torna maior.
O processo continua até que metade do disco lunar esteja iluminada. Esse momento corresponde ao Quarto Crescente. A partir daí, a superfície visível continua ganhando iluminação até chegar à Lua Cheia.
Lua Cheia
A Lua Cheia ocorre quando o satélite está em uma posição na qual a face voltada para a Terra recebe iluminação solar praticamente por completo. Isso acontece, de forma aproximada, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua.
É nessa fase que a Lua apresenta seu disco mais iluminado e pode ser observada durante boa parte da noite. Ela nasce por volta do horário do pôr do sol e permanece no céu até aproximadamente o amanhecer.
Depois da Lua Cheia, a quantidade de superfície iluminada que enxergamos começa a diminuir.
Lua Minguante
A fase Minguante marca a segunda metade do ciclo lunar. Nesse período, a área iluminada visível da Terra diminui noite após noite.
Quando apenas metade do disco lunar aparece iluminada, ocorre o Quarto Minguante. Nos dias seguintes, a faixa iluminada fica cada vez menor até que a Lua volte à configuração de Lua Nova.