Lua do dia: confira a fase da Lua nesta segunda-feira (21)

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Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:38
A Lua mudou de fase na última sexta-feira (18), quando entrou no Quarto Crescente, às 17h43, segundo o calendário lunar de setembro de 2026. Nesta segunda-feira (21), o satélite segue na fase Crescente.
A próxima mudança acontece no sábado (26), às 13h49, quando a Lua entra na fase Cheia.
Confira as imagens do lado nunca visto da Lua
Quarto Minguante: 4 de setembro, às 4h51
Lua Nova: 11 de setembro, às 0h27
Quarto Crescente: 18 de setembro, às 17h43
Lua Cheia: 26 de setembro, às 13h49
Na fase Crescente, a porção iluminada da Lua que pode ser observada da Terra aumenta gradualmente até chegar à Lua Cheia.