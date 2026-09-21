Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lua do dia: confira a fase da Lua nesta segunda-feira (21)

Satélite mudou na última sexta (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:38

A Lua Quarto Crescente oferecerá equilíbrio entre reflexão e ação
A Lua Quarto Crescente oferecerá equilíbrio entre reflexão e ação Crédito: Shutterstock

A Lua mudou de fase na última sexta-feira (18), quando entrou no Quarto Crescente, às 17h43, segundo o calendário lunar de setembro de 2026. Nesta segunda-feira (21), o satélite segue na fase Crescente.

A próxima mudança acontece no sábado (26), às 13h49, quando a Lua entra na fase Cheia.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua

Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa
1 de 6
Lado oculto da Lua por Divulgação/Nasa

Calendário das fases da Lua em setembro

Quarto Minguante: 4 de setembro, às 4h51

Lua Nova: 11 de setembro, às 0h27

Quarto Crescente: 18 de setembro, às 17h43

Lua Cheia: 26 de setembro, às 13h49

Na fase Crescente, a porção iluminada da Lua que pode ser observada da Terra aumenta gradualmente até chegar à Lua Cheia.

Tags:

Lua

Mais recentes

Imagem - Vídeo mostra que namorado de estudante de Direito voltou para o condomínio após morte da jovem

Vídeo mostra que namorado de estudante de Direito voltou para o condomínio após morte da jovem
Imagem - Aposta única de R$ 3,50 leva quase R$ 4 milhões na Lotofácil; veja resultado

Aposta única de R$ 3,50 leva quase R$ 4 milhões na Lotofácil; veja resultado
Imagem - Último dia! Transpetro encerra nesta segunda-feira (21) inscrições de concurso com 4,1 mil vagas

Último dia! Transpetro encerra nesta segunda-feira (21) inscrições de concurso com 4,1 mil vagas