TRABALHO

Luciano Hang acusa MPT de perseguição política após Havan ser condenada a pagar R$ 300 mil por não oferecer cadeira a funcionários

Empresário considera punição por manter funcionários trabalhando de pé desproporcional; MPT diz que cumprir lei não é perseguir

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:20

O empresário Luciano Hang, dono da Havan Crédito: Reprodução/Lojas Havan

O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, acusou o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso (MPT-MT) de perseguir a empresa após uma condenação da Justiça do Trabalho ao pagamento de R$ 300 mil por irregularidades nas condições de trabalho em uma unidade da rede. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele classificou a decisão como desproporcional e questionou a atuação do órgão.

Hang afirmou que a empresa já havia instalado cadeiras para os funcionários depois de receber uma notificação, mas, mesmo assim, foi condenada. O empresário também criticou o volume de normas trabalhistas no Brasil e disse que a burocracia dificulta a atividade de quem empreende e gera empregos.

"O mais revoltante é que, há bom tempo, atendemos à determinação da Justiça e disponibilizamos mais cadeiras na loja. Mesmo assim, o processo continuou e agora enfrentamos essa específica! É ou não é de ficar indignado?", declarou.

A história da Havan 1 de 12

Ao questionar a penalidade, o dono da Havan voltou a sugerir que a empresa é alvo de perseguição por suas posições. "Até quando quem empreende, investe e gera empregos no Brasil vai enfrentar tanta burocracia e decisões que considero desproporcionais?", questionou.

Hang também criticou as Normas Regulamentadoras (NRs), que estabelecem regras de saúde e segurança no trabalho. Ao comentar o caso, escreveu: "Aos amigos do rei, as benesses da lei. Aos inimigos, os rigores da lei!".

O que motivou a condenação da Havan

A condenação de R$ 300 mil por dano moral coletivo foi resultado de uma ação civil pública apresentada pelo MPT-MT. O órgão identificou irregularidades trabalhistas em uma unidade da rede, incluindo a falta de assentos para empregados que trabalhavam continuamente em pé e falhas no registro de riscos ergonômicos.

Durante uma fiscalização realizada em julho de 2025, auditores do trabalho constataram que funcionários de setores como tapetes, brinquedos, bazar, cama, mesa e banho e provadores não tinham cadeiras disponíveis para descansar durante as pausas permitidas.

MPT nega perseguição

Após as acusações do empresário, o Ministério Público do Trabalho afirmou que não persegue empresas nem atua por motivações pessoais, políticas ou ideológicas. Em comunicado publicado no site institucional, o órgão ressaltou que a ação contra a Havan foi baseada em provas documentais, elementos técnicos e na legislação trabalhista.

A instituição também afirmou que sua atuação tem como objetivo garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores, independentemente do porte econômico ou da visibilidade de quem emprega.