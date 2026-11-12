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Luciano Hang anuncia três novas megalojas da Havan no Brasil com investimento de R$ 300 milhões

Unidades serão construídas no Tocantins e em Santa Catarina, com previsão de gerar 600 empregos diretos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12:52

Luciano Hang
Luciano Hang Crédito: Divulgação

A Havan confirmou a construção de três novas meg lojas no Brasil em 2027, com investimentos que somam R$ 300 milhões. Os projetos da rede varejista comandada por Luciano Hang estão previstos para Araguaína e Palmas, no Tocantins, e Tijucas, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Juntas, as unidades devem abrir 600 postos de trabalho diretos. 

Os maiores investimentos serão concentrados no Tocantins, onde a empresa anunciou dois empreendimentos nesta terça-feira (10). Em Araguaína, a previsão é aplicar R$ 90 milhões na construção de uma loja em um terreno de 30 mil metros quadrados. A preparação da área já começou, com a limpeza do espaço, e a próxima fase será a execução das fundações.

A história da Havan

Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação
A loja mudou de endereço pela primeira vez em 1989, para um espaço maior ainda em Brusque por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada em viagem aos EUA por Divulgação
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados por Divulgação
A empresa prevê investir até R$ 1,2 bilhão na abertura de novas unidades e na ampliação da operação até 2026 por Divulgação
A rede pretende chegar a 200 megalojas no Brasil até o fim de 2026 por Divulgação
Empresa teve maior faturamento da história em 2025: R$ 18,5 bilhões por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
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Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação

Já em Palmas, a segunda unidade da Havan na cidade receberá um aporte de R$ 100 milhões. Com mais de 10 mil metros quadrados, a estrutura será maior do que a primeira filial e foi planejada para ampliar a capacidade de atendimento ao público.

“Desde que chegamos aqui essa foi uma das filiais que mais vendeu no Brasil. Por isso, para dar mais conforto para os clientes, a gente comprou um terreno bem maior para fazer uma loja de 10 mil metros quadrados”, afirmou Nilton Hang, diretor de expansão da empresa, ao portal NSC.

As duas lojas tocantinenses terão estacionamento, praça de alimentação e um catálogo com mais de 350 mil produtos. Entre os setores previstos estão moda, decoração, eletrodomésticos, brinquedos e artigos para casa. Em Araguaína, o projeto também prevê a instalação da tradicional Estátua da Liberdade, símbolo da varejista.

Cada empreendimento deverá contratar 200 funcionários, o que representa 400 novas vagas nos dois municípios.

Nova megaloja será construída às margens da BR-101

O terceiro projeto anunciado pela Havan ficará em Tijucas, na Grande Florianópolis. A empresa pretende investir R$ 110 milhões em uma unidade no bairro Sul do Rio, às margens da BR-101 e próxima ao Outlet Premium.

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O empreendimento terá aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída e também deverá gerar 200 empregos diretos. Atualmente, o terreno passa por serviços de terraplanagem, enquanto o início da construção está previsto para 2027.

A escolha de Tijucas ocorreu após estudos de viabilidade técnica. Segundo a empresa, a possibilidade de instalar uma filial no município já era avaliada havia alguns anos. O projeto foi apresentado à prefeitura em agosto, e Luciano Hang visitou recentemente o local acompanhado de representantes da construtora responsável pela obra.

Os três empreendimentos fazem parte dos planos de expansão da varejista para o ano seguinte às comemorações de seus 40 anos de fundação, completados em 2026. Criada em 1986, a Havan busca ampliar sua presença em diferentes regiões brasileiras com os novos projetos.

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