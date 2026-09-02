DENÚNCIA

Luciano Hang é investigado por suspeita de assédio após críticar fim da escala 6x1 para funcionários da Havan

Gravação mostra empresário afirmar que mudança elevaria custos, reduziria o poder de compra e faria trabalhadores buscarem outro emprego

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:48

Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil Crédito: Reprodução/ RedeTV

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu uma Notícia de Fato para investigar uma possível prática de assédio eleitoral envolvendo o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan. A apuração começou após o órgão receber uma gravação de uma reunião com funcionários da rede em Caldas Novas, em Goiás.

No vídeo, Hang aparece em um palanque, diante de trabalhadores, fazendo críticas à proposta de acabar com a escala 6x1, modelo no qual há seis dias consecutivos de trabalho e um de descanso. A PEC sobre o tema deve ser votada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A mansão de Luciano Hang na 'Dubai brasileira' 1 de 12

O empresário afirmou que uma eventual mudança elevaria os custos das empresas e poderia afetar diretamente os funcionários. Segundo ele, na Havan, a despesa com mão de obra poderia subir 15%. Para companhias menores, disse, o efeito seria proporcionalmente maior, a depender do número de empregados.

“Eles querem ganhar o voto de vocês e depois, sabe o que vai acontecer?”, afirmou Hang durante o discurso.

Na avaliação dele, manter os salários diante de um possível aumento de preços reduziria o poder de compra dos trabalhadores. “Se você ganhar a mesma coisa e os produtos vão subir 10 a 15%, vocês vão ter um poder de compra menor”, disse.

Hang também afirmou que os empregados poderiam precisar encontrar outra ocupação para complementar a renda. “Aí, sabe o que vocês vão ter que fazer? Como vocês não vão poder trabalhar mais de 5 dias aqui na Havan e vão ficar com o mesmo salário e o salário de vocês vai comprar menos produtos, vocês vão ter que arranjar outro emprego”, declarou.

Em seguida, citou a possibilidade de um “subemprego”, sem direitos como férias e 13º salário, e concluiu: “vocês vão ter que trabalhar mais para comprar o que estão comprando hoje”.

O dono da Havan classificou a proposta como “estelionato eleitoral” e disse que políticos defenderiam a medida para atrair votos dos trabalhadores nas eleições de outubro. O fim da escala 6x1 é uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

O MPT confirmou que recebeu o conteúdo e determinou a abertura do procedimento. O órgão informou que o caso está em fase inicial e que, por enquanto, não há outros elementos a divulgar. A defesa de Luciano Hang foi procurada pelo O Globo, mas não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

A Havan e o empresário já foram alvo de processos relacionados a pressão política sobre trabalhadores. Em 2018, a Justiça do Trabalho proibiu Hang e a empresa de promover propaganda política entre funcionários, influenciar votos ou realizar pesquisas eleitorais internas, após dezenas de denúncias.

Em janeiro de 2024, a Justiça do Trabalho de Santa Catarina condenou a Havan e Hang por assédio eleitoral ligado àquele episódio. A decisão fixou indenização de R$ 1 milhão por dano moral coletivo e de R$ 1 mil para cada trabalhador que mantinha vínculo com a empresa até 1º de outubro de 2018.