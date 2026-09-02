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Luciano Hang é investigado por suspeita de assédio após críticar fim da escala 6x1 para funcionários da Havan

Gravação mostra empresário afirmar que mudança elevaria custos, reduziria o poder de compra e faria trabalhadores buscarem outro emprego

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:48

Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil
Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil Crédito: Reprodução/ RedeTV

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu uma Notícia de Fato para investigar uma possível prática de assédio eleitoral envolvendo o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan. A apuração começou após o órgão receber uma gravação de uma reunião com funcionários da rede em Caldas Novas, em Goiás.

No vídeo, Hang aparece em um palanque, diante de trabalhadores, fazendo críticas à proposta de acabar com a escala 6x1, modelo no qual há seis dias consecutivos de trabalho e um de descanso. A PEC sobre o tema deve ser votada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A mansão de Luciano Hang na 'Dubai brasileira'

Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Imagem aérea em 2025 por Reprodução
Imagem aérea em 2020 por Reprodução
Imagem aérea em 2016 por Reprodução
Imagem aérea em 2005 por Reprodução
Luciano Hang por Reprodução
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada da Havan  em viagem aos EUA por Divulgação
Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil por Reprodução/ RedeTV
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Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução

O empresário afirmou que uma eventual mudança elevaria os custos das empresas e poderia afetar diretamente os funcionários. Segundo ele, na Havan, a despesa com mão de obra poderia subir 15%. Para companhias menores, disse, o efeito seria proporcionalmente maior, a depender do número de empregados.

“Eles querem ganhar o voto de vocês e depois, sabe o que vai acontecer?”, afirmou Hang durante o discurso.

Na avaliação dele, manter os salários diante de um possível aumento de preços reduziria o poder de compra dos trabalhadores. “Se você ganhar a mesma coisa e os produtos vão subir 10 a 15%, vocês vão ter um poder de compra menor”, disse.

Hang também afirmou que os empregados poderiam precisar encontrar outra ocupação para complementar a renda. “Aí, sabe o que vocês vão ter que fazer? Como vocês não vão poder trabalhar mais de 5 dias aqui na Havan e vão ficar com o mesmo salário e o salário de vocês vai comprar menos produtos, vocês vão ter que arranjar outro emprego”, declarou.

Em seguida, citou a possibilidade de um “subemprego”, sem direitos como férias e 13º salário, e concluiu: “vocês vão ter que trabalhar mais para comprar o que estão comprando hoje”.

O dono da Havan classificou a proposta como “estelionato eleitoral” e disse que políticos defenderiam a medida para atrair votos dos trabalhadores nas eleições de outubro. O fim da escala 6x1 é uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

O MPT confirmou que recebeu o conteúdo e determinou a abertura do procedimento. O órgão informou que o caso está em fase inicial e que, por enquanto, não há outros elementos a divulgar. A defesa de Luciano Hang foi procurada pelo O Globo, mas não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

A Havan e o empresário já foram alvo de processos relacionados a pressão política sobre trabalhadores. Em 2018, a Justiça do Trabalho proibiu Hang e a empresa de promover propaganda política entre funcionários, influenciar votos ou realizar pesquisas eleitorais internas, após dezenas de denúncias.

Em janeiro de 2024, a Justiça do Trabalho de Santa Catarina condenou a Havan e Hang por assédio eleitoral ligado àquele episódio. A decisão fixou indenização de R$ 1 milhão por dano moral coletivo e de R$ 1 mil para cada trabalhador que mantinha vínculo com a empresa até 1º de outubro de 2018.

Mais recentemente, em fevereiro de 2025, a Havan foi condenada pelo TRT da 15ª Região a indenizar uma funcionária de Jacareí, em São Paulo, em R$ 5.960 por assédio eleitoral. A empresa recorreu e sustentou que suas regras internas proíbem discussões políticas.

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