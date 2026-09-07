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Luciano Hang surpreende amigo de infância com presente carregado de lembranças após 40 anos de trabalho juntos na Havan

Diretor da Havan ganhou um Escort GL 1984, modelo que fez parte de sua juventude

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:15

José Luís Paza com o presente
José Luís Paza com o presente Crédito: Reprodução

Uma amizade iniciada ainda na infância e transformada em uma parceria profissional de quatro décadas ganhou um novo capítulo em Brusque, no Vale do Itajaí. José Luís Paza, diretor de Compras e Suprimentos da Havan, foi surpreendido por Luciano Hang ao completar 40 anos de trabalho na empresa: recebeu um Escort GL 1984, modelo ligado a uma lembrança marcante de sua juventude.

Paza e Hang se conhecem desde crianças e estudaram juntos. Anos mais tarde, quando o empresário dava os primeiros passos no negócio que se tornaria a Havan, convidou o amigo para trabalhar ao seu lado. Paza aceitou e passou a acompanhar o desenvolvimento da empresa desde o início.

Premiação da Havan

Prêmio entregou estátua com imagem da fachada da Havan por Divulgação
José Luís Paza com o presente por Reprodução
Equipe da Havan celebrando por Divulgação
Luciano Hang e José Luís Paza se conheceram na infância, quando estudavam juntos em Brusque (SC) por Divulgação
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
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Prêmio entregou estátua com imagem da fachada da Havan por Divulgação

Ao longo dos anos, assumiu diferentes funções e responsabilidades até chegar à diretoria de Compras e Suprimentos. A homenagem pelas quatro décadas de empresa ocorreu durante o Construtores do Sucesso, evento promovido para reconhecer funcionários com maior tempo de casa.

Foi nessa celebração que uma história de 1987 voltou à tona. Naquele ano, Paza participou de uma rifa e ganhou um Escort GL, seu primeiro automóvel. Quase quatro décadas depois, a lembrança serviu de inspiração para o presente escolhido para marcar seus 40 anos de Havan.

“Eu o ganhei em uma rifa em 1987 e fiquei muito feliz na época. Receber esse presente agora é como voltar ao passado, relembrar tudo o que vivi até aqui”, contou Paza.

O Escort entregue ao diretor é do ano de 1984 e semelhante ao automóvel que marcou aquele período de sua vida. A surpresa acabou conectando duas fases distintas: o começo da carreira, quando a empresa ainda dava seus primeiros passos, e o momento atual, após quatro décadas de atuação.

A história da Havan

Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação
A loja mudou de endereço pela primeira vez em 1989, para um espaço maior ainda em Brusque por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada em viagem aos EUA por Divulgação
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados por Divulgação
A empresa prevê investir até R$ 1,2 bilhão na abertura de novas unidades e na ampliação da operação até 2026 por Divulgação
A rede pretende chegar a 200 megalojas no Brasil até o fim de 2026 por Divulgação
Empresa teve maior faturamento da história em 2025: R$ 18,5 bilhões por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
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Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação

Ao recordar o período em que acompanhou o crescimento da companhia, Paza apontou a coragem como uma das características que marcaram essa trajetória.

“A Havan foi construída em cima de coragem. Tenho orgulho de trabalhar aqui, sou diariamente feliz e amo o que faço na empresa”, afirmou.

Segundo ele, chegar aos 40 anos na mesma empresa está menos relacionado à contagem do tempo e mais à forma de encarar o trabalho diariamente.

“O segredo para ficar 40 anos em um lugar é não olhar para o tempo de serviço e sim se dedicar a fazer algo cada vez melhor a cada dia. É crescer junto e saber que ali está mais do que um salário”, contou.

Hang também destacou a participação do amigo nos primeiros anos do negócio e relembrou que Paza aceitou integrar a empresa quando a estrutura ainda era pequena.

“O Paza é prova viva do que é dedicação. Ele topou o desafio comigo lá no início, quando a Havan era uma loja pequena, e nunca parou de trabalhar duro para fazer esse sonho crescer”, afirmou o empresário.

A homenagem a Paza fez parte de uma celebração maior. Criado em 2011, o Construtores do Sucesso reconhece profissionais que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos na empresa.

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Neste ano, cerca de 300 funcionários receberam troféus e presentes relacionados ao período de trabalho. Em Brusque, a programação reuniu profissionais da loja matriz, do posto de combustíveis e do Centro Administrativo. Colaboradores do Centro de Distribuição e das megalojas da rede pelo país também participam das comemorações.

Para Paza, porém, a homenagem teve um componente particular. O carro que em 1987 simbolizou a conquista de seu primeiro automóvel reapareceu, décadas mais tarde, para marcar os 40 anos de uma trajetória construída ao lado do amigo de infância que o convidou para trabalhar na empresa.

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Havan Luciano Hang

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