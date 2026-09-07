Luciano Hang surpreende amigo de infância com presente carregado de lembranças após 40 anos de trabalho juntos na Havan

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Carol Neves
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:15
Uma amizade iniciada ainda na infância e transformada em uma parceria profissional de quatro décadas ganhou um novo capítulo em Brusque, no Vale do Itajaí. José Luís Paza, diretor de Compras e Suprimentos da Havan, foi surpreendido por Luciano Hang ao completar 40 anos de trabalho na empresa: recebeu um Escort GL 1984, modelo ligado a uma lembrança marcante de sua juventude.
Paza e Hang se conhecem desde crianças e estudaram juntos. Anos mais tarde, quando o empresário dava os primeiros passos no negócio que se tornaria a Havan, convidou o amigo para trabalhar ao seu lado. Paza aceitou e passou a acompanhar o desenvolvimento da empresa desde o início.
Premiação da Havan
Ao longo dos anos, assumiu diferentes funções e responsabilidades até chegar à diretoria de Compras e Suprimentos. A homenagem pelas quatro décadas de empresa ocorreu durante o Construtores do Sucesso, evento promovido para reconhecer funcionários com maior tempo de casa.
Foi nessa celebração que uma história de 1987 voltou à tona. Naquele ano, Paza participou de uma rifa e ganhou um Escort GL, seu primeiro automóvel. Quase quatro décadas depois, a lembrança serviu de inspiração para o presente escolhido para marcar seus 40 anos de Havan.
“Eu o ganhei em uma rifa em 1987 e fiquei muito feliz na época. Receber esse presente agora é como voltar ao passado, relembrar tudo o que vivi até aqui”, contou Paza.
O Escort entregue ao diretor é do ano de 1984 e semelhante ao automóvel que marcou aquele período de sua vida. A surpresa acabou conectando duas fases distintas: o começo da carreira, quando a empresa ainda dava seus primeiros passos, e o momento atual, após quatro décadas de atuação.
A história da Havan
Ao recordar o período em que acompanhou o crescimento da companhia, Paza apontou a coragem como uma das características que marcaram essa trajetória.
“A Havan foi construída em cima de coragem. Tenho orgulho de trabalhar aqui, sou diariamente feliz e amo o que faço na empresa”, afirmou.
Segundo ele, chegar aos 40 anos na mesma empresa está menos relacionado à contagem do tempo e mais à forma de encarar o trabalho diariamente.
“O segredo para ficar 40 anos em um lugar é não olhar para o tempo de serviço e sim se dedicar a fazer algo cada vez melhor a cada dia. É crescer junto e saber que ali está mais do que um salário”, contou.
Hang também destacou a participação do amigo nos primeiros anos do negócio e relembrou que Paza aceitou integrar a empresa quando a estrutura ainda era pequena.
“O Paza é prova viva do que é dedicação. Ele topou o desafio comigo lá no início, quando a Havan era uma loja pequena, e nunca parou de trabalhar duro para fazer esse sonho crescer”, afirmou o empresário.
A homenagem a Paza fez parte de uma celebração maior. Criado em 2011, o Construtores do Sucesso reconhece profissionais que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos na empresa.
Neste ano, cerca de 300 funcionários receberam troféus e presentes relacionados ao período de trabalho. Em Brusque, a programação reuniu profissionais da loja matriz, do posto de combustíveis e do Centro Administrativo. Colaboradores do Centro de Distribuição e das megalojas da rede pelo país também participam das comemorações.
Para Paza, porém, a homenagem teve um componente particular. O carro que em 1987 simbolizou a conquista de seu primeiro automóvel reapareceu, décadas mais tarde, para marcar os 40 anos de uma trajetória construída ao lado do amigo de infância que o convidou para trabalhar na empresa.