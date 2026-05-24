POLÊMICA

Luciano Huck se manifesta após ser criticado por falas sobre Bolsa Família

Apresentador disse neste domingo (24) não ser contra programas sociais e defende aprimoramento de benefícios

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:35

Luciano Huck Crédito: Reprodução/TV Globo

Após ter uma fala sobre Bolsa Família criticada nas redes sociais, Luciano Huck se manifestou neste domingo (24). Em vídeo compartilhado no seu perfil do Instagram, o apresentador disse não ser contra benefícios sociais e defendeu o aprimoramento deles, inclusive com uso de inteligência artificial.

"Tive uma fala em um evento fechado, fora do Domingão, não era nas minhas redes sociais, não foi uma entrevista que eu dei. E um trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Em alguns cortes dá a entender que eu seria contra programas de proteção social. Isso não é verdade", disse o apresentador.

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"Eu sou a favor de políticas de proteção social que ajudam milhões e milhões de brasileiros. O que eu defendo é que esses programas sejam constantemente aperfeiçoados. No mundo com inteligência artificial, com o mundo com muita tecnologia, com muitos dados. Sabe que a gente tem eficiência no resultado. A tecnologia hoje nos permite entender a realidade de cada família, individualizar esses programas. Os recursos vão chegar ainda mais eficientes a quem realmente precisa para evitar corrupção, para evitar gastos indesejáveis", acrescentou.

"Proteção social é fundamental, mas ela precisa caminhar junto com educação de qualidade, com geração de oportunidade, com direito de escolha. O objetivo é apoiar quem precisa hoje, mas também criar caminhos para que essas famílias possam ter autonomia no futuro", disse Luciano Huck.

A polêmica teve início após a participação do apresentador no Fórum Esfera, realizado no Guarujá, litoral de São Paulo. Durante o evento, Huck afirmou que o Brasil é “ineficiente” em diversas áreas e declarou que o Bolsa Família não estimula famílias a deixarem o programa.

Segundo ele, muitos beneficiários acabam criando “atalhos” para permanecer no sistema de distribuição de renda. “As famílias criam atalhos para ficar no programa de proteção social ad eternum”, afirmou o apresentador durante o debate.

A fala foi rebatida pela influenciadora Nath Finanças. Na publicação, a empresária destacou dados sobre o impacto econômico do Bolsa Família e saiu em defesa do programa.

Cada R$ 1 investido no Bolsa Família gera R$ 1,78 no PIB (Ipea). O programa também reduziu a pobreza extrema em 28% no Brasil (Banco Mundial).



Luciano, as bets que você divulga e o Familhão prejudicam a vida financeira da população pobre e brincam com os sonhos. https://t.co/UVMA0kn24P — Nath Finanças ? (@nathfinancas) May 24, 2026