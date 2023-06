Lula almoça com Sergio Matarella, presidente da Itália

Encontro acontece nesta quinta-feira. Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com honras pelo presidente da Itália, Sergio Matarella, nesta quarta-feira, dia 21. Lula chegou ao Palácio Quirinal, residência e gabinete de Matarella, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. O chanceler Mauro Vieira é o único ministro brasileiro no encontro.



Eles devem conversar sobre as relações entre os países e assuntos como a guerra na Ucrânia e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula tem defendido que o País mantenha uma posição de equilíbrio ao abordar a guerra, o que diverge do apoio oferecido pela Itália e União Europeia à Ucrânia.

O encontro é o primeiro de Lula com autoridades públicas do país Mais cedo, nesta quarta, ele recebeu políticos italianos no Hotel Gran Meliá Villa Agrippina, onde se hospedou.

Lula seguirá do almoço para uma audiência com o Papa Francisco, no Vaticano, e depois encontrará a primeira-ministra Giorgia Meloni, do partido de direita Irmãos da Itália.