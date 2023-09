Lula anuncia liberação de mais R$ 1 bilhão para cidades do RS

O Presidente Lula anunciou empréstimo de R$ 1 bilhão por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e liberação de R$ 600 milhões pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a recuperação da economia das cidades do Rio Grande do Sul, afetadas por fortes chuvas, enchentes e enxurradas decorrentes da passagem de um ciclone extratropical. A medida vai beneficiar 354 mil trabalhadores do estado.



O anúncio foi feito nesta terça-feira (12/09) após reunião com ministros de Estado e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, sobre o processo de recuperação do Vale do Taquari (RS). No último domingo, o Governo Federal já havia destinado mais de R$ 741 milhões aos municípios afetados. Os recursos são de diferentes pastas ministeriais e órgãos federais e serão utilizados em ações de busca e salvamento, assistência humanitária e atendimento à população afetada.