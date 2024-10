DE VOLTA

Lula aparece com pontos durante cerimônia no Palácio do Planalto

Foi primeira agenda pública do presidente desde queda no banheiro

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 17:03

Pontos na cabeça de Lula Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez, nesta sexta-feira (25), a primeira aparição pública desde que sofreu um acidente doméstico no sábado (19). Ele precisou levar cinco pontos depois de se desequilibrar, cair e bater a nuca no banheiro do Palácio da Alvorada enquanto cortava as unhas dos pés. Hoje, foi possível ver os pontos na cabeça de Lula, que estava na cerimônia de assinatura do acordo sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão, em Mariana (MG).

Também hoje, Lula passou por novos exames, que confirmaram que o presidente está bem. "O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Uma nova avaliação ocorrerá em cinco dias. Ele permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio", diz o novo boletim médico.

Os médicos do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, já tinham liberado Lula no início da semana para manter sua rotina de trabalho. Ele realizou despachos e fez reuniões no Alvorada. O presidente não foi autorizado a viajar e, por isso, não compareceu presencialmente à cúpula do Brics na Rússia. Ele participou do evento por meio de videoconferência.