INDICAÇÃO

Lula avalia possibilidade de indicar mulher para o STF diante da resistência ao nome de Messias

Alcolumbre e ministros do STF concordaram com Lula sobre antecipar a indicação antes do fim do ano

Estadão

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:16

STF Crédito: CONGRESSO EM FOCO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia a possibilidade de encaminhar ao Senado a indicação de uma mulher para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Em reunião neste sábado, 21, com quatro ministros do STF e com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Lula disse que seu preferido para a vaga continua sendo o advogado-geral da União, Jorge Messias. Foi alertado, porém, de que o nome de Messias ainda enfrenta forte resistência.

Lula sofreu uma fragorosa derrota em 29 de abril, quando a indicação de Messias para o STF foi rejeitada pelo plenário do Senado. O presidente considera, no entanto, que o revés ocorreu apenas por motivos políticos, e não por falta de competência jurídica do chefe da AGU.

Diante desta constatação, Lula faz questão de dizer, em todas as conversas sobre o assunto, que a prerrogativa da escolha para a Corte é sua. Mas afirma estar aberto a ouvir sugestões.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tem sugerido a Lula que indique uma mulher para compor o STF, embora também afirme ser preciso entender o "momento político". Desde a saída de Rosa Weber, em setembro de 2023, a Corte conta com apenas uma representante feminina: Cármen Lúcia. O STF tem 11 integrantes, mas está desfalcado desde outubro do ano passado, quando Luís Roberto Barroso antecipou sua aposentadoria.

Na lista das mulheres cotadas para o STF estão as ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Regina Helena Costa e Daniela Teixeira. Corre por fora o nome da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha. Foi da magistrada a decisão de proibir que a TV Globo exibisse a cadeira vazia de Lula, então candidato do PT, em um debate presidencial que seria realizado em 1.º de outubro. A emissora acabou cancelando o encontro.

Tanto Alcolumbre como os ministros do STF Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes concordaram com a avaliação de Lula de que é melhor enviar sua indicação para o STF antes da virada do ano.

Como mostrou o Estadão, a tendência é de que os senadores da próxima legislatura, com perfil ainda mais conservador, criem novos obstáculos para o governo na aprovação desse nome.

Até 2030, Lula tem o direito de indicar quatro ministros para o STF. Além da vaga aberta há um ano e um mês com a saída de Barroso, os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes se aposentam compulsoriamente por idade (75 anos) em 2028, 2029 e 2030, respectivamente.

Uma norma interna do Senado impede que uma autoridade rejeitada pela Casa tenha a indicação novamente analisada pelo plenário na mesma legislatura. Isso significa que, se não houver uma mudança no Ato da Mesa do Senado, editado em 2010, o nome de Messias somente poderia ser submetido novamente ao crivo do plenário em fevereiro de 2027.

Alcolumbre não parece nada disposto a rever essa norma porque é contrário à indicação de Messias. Se dependesse dele, o novo ministro do STF seria o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco. Lula, porém, ainda guarda mágoa de Pacheco, que não quis concorrer ao governo de Minas e, no seu diagnóstico, não o ajudou na campanha pela reeleição. Pacheco, hoje, é ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), cargo assumido em 30 de setembro.