DESELEGANTE

Lula chama FHC de 'morto-vivo' e diz que ex-presidente 'não vive' por causa da demência

Fundação Fernando Henrique Cardoso contestou relato de visita recente e lamentou fala

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 08:13

FHC e Lula em São Paulo em 2022 Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 95 anos, de “morto-vivo” ao comentar o estado de saúde do antigo chefe do Executivo. A declaração foi feita na sexta-feira (27), durante uma agenda sobre envelhecimento e qualidade de vida da população idosa, no Rio de Janeiro.

Ao discursar durante uma visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Lula afirmou que esteve recentemente na residência de FHC e relatou que o ex-presidente enfrenta um quadro de demência que compromete sua capacidade de reconhecer familiares.

“Eu fui um dia desse na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tá com demência, ele tá com 95 anos, ele já não consegue mais saber quem é filho, não consegue mais nada. Eu fico imaginando: essa pessoa não vive, na verdade é um morto-vivo”, declarou.

FHC, mulher e filhos 1 de 5

Na sequência, Lula apresentou sua própria definição de qualidade de vida na terceira idade. Segundo o presidente, viver plenamente significa acordar com disposição e manter o interesse por atividades cotidianas, como passear, visitar amigos e dançar.

A fala ocorreu durante uma agenda voltada à promoção da saúde e da autonomia das pessoas idosas. No discurso, Lula também mencionou a possibilidade de criar um Ministério do Idoso para ampliar as políticas públicas destinadas a essa parcela da população.

Fundação FHC contesta visita recente e lamenta fala

A declaração do presidente provocou reação da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que divulgou uma nota lamentando as palavras de Lula. A instituição também contestou o relato de uma visita recente do petista ao ex-presidente.

“A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos”, afirmou a entidade.

O último encontro entre os dois ocorreu em junho de 2024, durante as celebrações pelos 30 anos do Plano Real.

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, também criticou a declaração. Ele classificou como lamentável a maneira como Lula se referiu a FHC e às pessoas idosas que enfrentam condições semelhantes de saúde.

“Lamentável a forma como o presidente Lula se referiu hoje ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a todos os idosos que enfrentam essa mesma condição de saúde”, afirmou.

Aécio acrescentou que pessoas acometidas por doenças como o Alzheimer devem receber cuidado e respeito, sem serem reduzidas à condição clínica.