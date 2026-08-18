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Lula decreta luto oficial de três dias após mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso

Presidente lamentou a morte das atrizes e celebrou o legado deixado para a cultura brasileira

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:01

Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 200
Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 2004 Crédito: Reprodução/Instagram

Lula decreta luto oficial pela morte de Glória Menezes e Laura Cardoso

Em sinal de respeito pela morte das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias. As artistas morreram nesta terça-feira (18).

Em comunicado, o presidente lamentou a perda das atrizes e destacou o legado deixado por elas para a cultura brasileira. “Pioneiras da televisão, deixaram seu legado em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema. E as trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo”, afirmou.

O luto de três dias foi decretado em reconhecimento e gratidão ao trabalho de Glória Menezes e Laura Cardoso em prol da cultura brasileira.

Glória Menezes morreu aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A atriz acumulou mais de 60 anos de carreira e integrou o elenco de grandes novelas da teledramaturgia brasileira, como Irmãos Coragem, Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, Torre de Babel, Senhora do Destino, A Favorita e Joia Rara. Seu último trabalho em novelas foi Totalmente Demais, em 2015.

Glória Menezes

Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes e Tarcísio Meira por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
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Glória Menezes por Reprodução

Laura Cardoso morreu na noite desta segunda-feira (17), também em casa, em São Paulo. A atriz participou de mais de 60 novelas ao longo da carreira e atuou em clássicos como A Viagem, Chocolate com Pimenta, Mulheres de Areia e O Cravo e a Rosa.

Laura Cardoso

Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Divulgação
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e Susana Vieira por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
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Laura Cardoso por Reprodução/Facebook

“Tive a honra de agraciá-la com a Ordem do Mérito Cultural em 2007 e, depois, em 2025, promovê-la ao grau de Grã-Cruz do Mérito Cultural, reconhecendo oficialmente a importância dessa grande atriz para a cultura brasileira”, relembrou o presidente.

Nos últimos anos, Laura enfrentava um quadro de saúde fragilizado, o que levou ao afastamento gradual dos trabalhos.

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