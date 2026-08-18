PERDA PARA A CULTURA

Lula decreta luto oficial de três dias após mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso

Presidente lamentou a morte das atrizes e celebrou o legado deixado para a cultura brasileira

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:01

Glória Menezes e Laura Cardoso dividiram o elenco de Um Lugar ao Sol, em 1959, e se reencontraram em Senhora do Destino, em 2004 Crédito: Reprodução/Instagram

Lula decreta luto oficial pela morte de Glória Menezes e Laura Cardoso

Em sinal de respeito pela morte das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias. As artistas morreram nesta terça-feira (18).

Em comunicado, o presidente lamentou a perda das atrizes e destacou o legado deixado por elas para a cultura brasileira. “Pioneiras da televisão, deixaram seu legado em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema. E as trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo”, afirmou.

O luto de três dias foi decretado em reconhecimento e gratidão ao trabalho de Glória Menezes e Laura Cardoso em prol da cultura brasileira.

Glória Menezes morreu aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A atriz acumulou mais de 60 anos de carreira e integrou o elenco de grandes novelas da teledramaturgia brasileira, como Irmãos Coragem, Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, Torre de Babel, Senhora do Destino, A Favorita e Joia Rara. Seu último trabalho em novelas foi Totalmente Demais, em 2015.

Glória Menezes 1 de 8

Laura Cardoso morreu na noite desta segunda-feira (17), também em casa, em São Paulo. A atriz participou de mais de 60 novelas ao longo da carreira e atuou em clássicos como A Viagem, Chocolate com Pimenta, Mulheres de Areia e O Cravo e a Rosa.

Laura Cardoso 1 de 25

“Tive a honra de agraciá-la com a Ordem do Mérito Cultural em 2007 e, depois, em 2025, promovê-la ao grau de Grã-Cruz do Mérito Cultural, reconhecendo oficialmente a importância dessa grande atriz para a cultura brasileira”, relembrou o presidente.