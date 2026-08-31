BTG/NEXUS

Lula e Flávio seguem empatados no 1º turno; Augusto Cury (Avante) assume 3º lugar

Ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em quarto lugar, com 5%

Estadão

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:35

Lula, Flávio e Cury Crédito: Crédito: SEAUD/PR, Vittor Sales/Divulgação e Lima Andruška/Divulgação

O escritor e psiquiatra Augusto Cury (Avante) subiu para o terceiro lugar nas intenções de voto para a eleição presidencial, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (31). De 2% na semana passada, Cury saltou para 11% das intenções de voto. As entrevistas foram feitas entre a última sexta-feira (28) e domingo (30), após a participação do escritor na sabatina da TV Globo. O crescimento no número de seguidores do escritor nas redes sociais já havia sido notado também após o primeiro debate presidencial Band/Estadão, realizado no dia 23 de agosto.

Ao longo da última semana, Cury registrou um aumento expressivo tanto na busca por seu nome no Google quanto no engajamento em suas redes sociais. Seu perfil no Instagram saltou de cerca de 8,4 milhões para 10,7 milhões de seguidores em uma semana, representando um ganho de cerca de 2 milhões de novos perfis.

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Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto para o primeiro turno, mas caiu de 41% na semana passada para 39% na pesquisa divulgada nesta segunda-feira (31). A oscilação está dentro da margem de erro de 2%.

Em seguida aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), que caiu de 37% das intenções de voto na semana passada para 33% no levantamento desta segunda-feira. A vantagem do petista sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro voltou a subir para 6 pontos porcentuais.

Veja um cronograma das variações de vantagem do atual mandatário sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no último mês:

- 29 de junho: Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio

- 13 de julho: vantagem do petista era de 6 p.p;

- 27 de julho: subiu para 9 pontos porcentuais;

- 3 de agosto: vantagem caiu para 4 pontos;

- 10 de agosto: voltou a subir para 5 pontos;

- 17 de agosto: se manteve em 5 pontos;

- 24 de agosto: caiu para 4 pontos.

- 31 de agosto: subiu para 6 pontos.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em quarto lugar, com 5%. Em seguida, com 3%, vem o ativista Renan Santos (Missão). O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registrou 1%. Brancos e nulos somam 3% e não sabem ou não responderam 3%. Em outra projeção de 1º turno, o coach Pablo Marçal, que está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, pontua 3%.