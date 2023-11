Lula: Elite não se preocupa se alguém está segregado com hanseníase

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 24, que a elite do Brasil não se preocupa se há pessoas com hanseníase segregadas pelo País. Ele deu a declaração em cerimônia no Palácio do Planalto.



"Não pensem que um grã-fino qualquer vai se preocupar com alguém que está com hanseníase, que mora numa colônia lá no Estado do Amazonas. Não pensem que alguém da elite desse País, da elite política, vai se preocupar com alguém que está segregado numa colônia lá em Cruzeiro do Sul no Estado do Acre", disse o presidente da República.