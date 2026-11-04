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Lula faz exames em hospital de São Paulo; resultados estão dentro da normalidade

Presidente passou por avaliação de rotina no Sírio-Libanês na noite de terça-feira (3), após quase uma semana sem pronunciamentos públicos por causa de uma rouquidão

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:19

Exames do presidente Lula estão dentro da normalidade, diz boletim
Exames do presidente Lula estão dentro da normalidade, diz boletim Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por exames médicos de rotina na noite desta terça-feira (3), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado às 23h, todos os resultados estão dentro da normalidade.

A avaliação já estava programada para depois das eleições, conforme informou anteriormente a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). Lula viajou para a capital paulista no fim da tarde de terça-feira e tem retorno previsto a Brasília na manhã desta quarta-feira (4), quando deve retomar sua agenda habitual de trabalho.

Presidente Lula faz exercícios para cuidar da saúde

Presidente criou rotina de atividade física por Ricardo Stuckert/Divulgação
Ideia é manter saúde em dia por Ricardo Stuckert/Divulgação
Hábito de corrida faz parte da rotina por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula faz atividades físicas para cuidar da saúde por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula bate uma bolinha por Ricardo Stuckert/Divulgação
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Presidente criou rotina de atividade física por Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente permanece sob os cuidados do médico Roberto Kalil Filho e da médica Ana Helena Germoglio, segundo o comunicado assinado pelos diretores clínico e de governança clínica do hospital.

Rouquidão

A realização dos exames ocorreu após Lula passar quase uma semana sem fazer pronunciamentos públicos. O período de afastamento das manifestações em vídeo foi atribuído a uma rouquidão adquirida durante a campanha eleitoral. No domingo (1º), o presidente publicou uma gravação nas redes sociais, na qual afirmou que pretende cumprir as promessas de campanha e garantiu que nenhum programa social será cortado em seu quarto mandato.

Em junho deste ano, Lula anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva para tratar um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele localizado no couro cabeludo. O presidente também passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo em 2026. Em 2020, havia realizado o mesmo procedimento no olho direito.

Tags:

Lula Saúde Medicina

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