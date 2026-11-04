REVISÃO MÉDICA

Lula faz exames em hospital de São Paulo; resultados estão dentro da normalidade

Presidente passou por avaliação de rotina no Sírio-Libanês na noite de terça-feira (3), após quase uma semana sem pronunciamentos públicos por causa de uma rouquidão

Mariana Rios

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:19

Exames do presidente Lula estão dentro da normalidade, diz boletim Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por exames médicos de rotina na noite desta terça-feira (3), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado às 23h, todos os resultados estão dentro da normalidade.

A avaliação já estava programada para depois das eleições, conforme informou anteriormente a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). Lula viajou para a capital paulista no fim da tarde de terça-feira e tem retorno previsto a Brasília na manhã desta quarta-feira (4), quando deve retomar sua agenda habitual de trabalho.

Presidente Lula faz exercícios para cuidar da saúde 1 de 5

O presidente permanece sob os cuidados do médico Roberto Kalil Filho e da médica Ana Helena Germoglio, segundo o comunicado assinado pelos diretores clínico e de governança clínica do hospital.

Rouquidão

A realização dos exames ocorreu após Lula passar quase uma semana sem fazer pronunciamentos públicos. O período de afastamento das manifestações em vídeo foi atribuído a uma rouquidão adquirida durante a campanha eleitoral. No domingo (1º), o presidente publicou uma gravação nas redes sociais, na qual afirmou que pretende cumprir as promessas de campanha e garantiu que nenhum programa social será cortado em seu quarto mandato.