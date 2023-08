Lula indica advogada Daniela Teixeira para vaga da OAB no STJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou, nesta terça-feira (29), a advogada Daniela Teixeira para a vaga aberta no Superior Tribunal de Justiça (STJ) reservada à Ordem dos Advogados do Brasil. Daniela, de 51 anos, era a única mulher da lista tríplice e era ampla favorita à indicação.



O nome de Daniela ainda será publicado no Diário Oficial da União e ela será sabatinada, em data a ser definida, no Senado. Caso seja aprovada, ela poderá ficar no STJ até 2046.