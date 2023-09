Lula ligou para Camilo Santana e cobrou medidas sobre alunos que simularam masturbação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em Nova Iorque (EUA), ligou para o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para saber quais providências a pasta tomaria sobre o caso de simulação de masturbação coletiva envolvendo alunos da Universidade de Santo Amaro (Unisa), durante uma partida de vôlei feminino nos jogos universitários.



A informação foi divulgada pelo ministro. “O presidente me ligou ontem (dia 18) de Nova York, preocupado com esse episódio e eu inclusive relatei para ele as medidas que nós tomamos em relação a isso. Estamos aguardando a notificação oficial por parte da faculdade para que possamos tomar as medidas”, disse durante o Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, na terça-feira, 19.