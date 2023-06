Lula propõe moeda comum e intercâmbio estudantil em fórum com presidentes da América do Sul

Na abertura de encontro com chefes de Estados da América do Sul, realizado em Brasília, nesta terça-feira (30), o presidente Lula apresentou 10 temas como sugestão de discussão. A lista contempla medidas para ampliar a integração dos países da região na área energética, em acordos comerciais e na mobilidade de estudantes e pesquisadores.



Lula também reforçou o desejo de criação de uma moeda comum local para o comércio na América do Sul, em vez do dólar.