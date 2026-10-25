QUARTA VEZ

Lula (PT) é reeleito presidente do Brasil

Petista derrotou Flávio Bolsonaro em disputa acirrada e vai para mais um mandato

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:10

Lula será presidente pela quarta vez Crédito: Reprodução/ Gov BR

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao derrotar Flávio Bolsonaro (PL) em uma virada inédita na história das eleições presidenciais brasileiras. Em uma virada inédita na história das eleições no Brasil, o petista garantiu seu quarto mandato no Palácio do Planalto depois de terminar o primeiro turno atrás do adversário.

No primeiro turno, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula somou 45,16%, uma diferença de 1,87 ponto percentual. Desde a adoção do segundo turno, em 1989, todos os candidatos que haviam liderado a primeira etapa e disputado a rodada decisiva tinham saído vitoriosos.

Com o resultado, Lula assegurou mais quatro anos à frente do país e rompeu uma sequência que atravessou todas as disputas presidenciais decididas em segundo turno até 2022, incluindo suas três vitórias anteriores.

A trajetória de Lula 1 de 12

A campanha também foi atravessada pela crise no Supremo Tribunal Federal (STF) em torno das mensagens envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio tentou associar Lula ao magistrado e fez críticas à Corte durante o ato de 7 de Setembro, na Avenida Paulista.

O petista cobrou a investigação dos fatos e explorou a ligação de Flávio com Vorcaro nos ataques ao adversário. O caso chegou à propaganda eleitoral e ampliou o embate entre as candidaturas.

Outro episódio que ganhou espaço na disputa foi a circulação da informação falsa de que Flávio, se eleito, retiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. O senador negou ter essa intenção e acusou, sem apresentar provas, integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de ajudar o PT a espalhar o boato. A entidade rejeitou a acusação.

Lula entrou no debate ao defender publicamente a padroeira. A Justiça Eleitoral determinou a remoção de publicações que apresentavam a informação falsa como verdadeira.

Segundo turno

A reação de Lula no segundo turno foi acompanhada por uma intensificação da campanha nas redes sociais e nas ruas. Atos em grandes cidades e a mobilização digital de apoiadores fizeram parte da estratégia petista para alcançar eleitores e reverter a vantagem que Flávio havia conquistado na primeira votação.

O confronto também passou pelas propostas para a economia e a segurança pública, além de acusações de corrupção. No debate da Band, em 18 de outubro, Lula questionou o adversário sobre recursos negociados com Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro, enquanto Flávio explorou as investigações envolvendo o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva. Nas redes, a disputa levou o TSE a determinar a retirada de publicações de ambos os lados.

A vitória prolonga uma trajetória presidencial iniciada nas eleições de 2002. Lula foi reeleito em 2006 e retornou ao poder em 2022, depois de passar 12 anos fora da Presidência. Ao fim do novo mandato, se completado, terá governado o Brasil por 16 anos.

Do sindicato ao quarto mandato

Nascido em Garanhuns, no interior de Pernambuco, Lula mudou-se ainda criança com a família para São Paulo. Tornou-se metalúrgico e ganhou projeção nacional como líder sindical no ABC paulista. Em 1975, assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. À frente da entidade, participou das mobilizações de trabalhadores que marcaram os últimos anos da ditadura militar.

Em 1980, Lula participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Tentou chegar à Presidência em 1989, 1994 e 1998, até vencer a eleição de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 e foi reeleito quatro anos depois. Deixou o Planalto em 2011, ao concluir seu segundo mandato consecutivo.