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Lula (PT) é reeleito presidente do Brasil

Petista derrotou Flávio Bolsonaro em disputa acirrada e vai para mais um mandato

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:10

Lula em pronunciamento oficial
Lula será presidente pela quarta vez  Crédito: Reprodução/ Gov BR

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao derrotar Flávio Bolsonaro (PL) em uma virada inédita na história das eleições presidenciais brasileiras. Em uma virada inédita na história das eleições no Brasil, o petista garantiu seu quarto mandato no Palácio do Planalto depois de terminar o primeiro turno atrás do adversário. 

ÀS 21H10, O TSE CONFIRMOU A REELEIÇÃO DE LULA

No primeiro turno, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula somou 45,16%, uma diferença de 1,87 ponto percentual. Desde a adoção do segundo turno, em 1989, todos os candidatos que haviam liderado a primeira etapa e disputado a rodada decisiva tinham saído vitoriosos.

Com o resultado, Lula assegurou mais quatro anos à frente do país e rompeu uma sequência que atravessou todas as disputas presidenciais decididas em segundo turno até 2022, incluindo suas três vitórias anteriores.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

A campanha também foi atravessada pela crise no Supremo Tribunal Federal (STF) em torno das mensagens envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio tentou associar Lula ao magistrado e fez críticas à Corte durante o ato de 7 de Setembro, na Avenida Paulista.

O petista cobrou a investigação dos fatos e explorou a ligação de Flávio com Vorcaro nos ataques ao adversário. O caso chegou à propaganda eleitoral e ampliou o embate entre as candidaturas.

Outro episódio que ganhou espaço na disputa foi a circulação da informação falsa de que Flávio, se eleito, retiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. O senador negou ter essa intenção e acusou, sem apresentar provas, integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de ajudar o PT a espalhar o boato. A entidade rejeitou a acusação.

Lula entrou no debate ao defender publicamente a padroeira. A Justiça Eleitoral determinou a remoção de publicações que apresentavam a informação falsa como verdadeira.

Segundo turno

A reação de Lula no segundo turno foi acompanhada por uma intensificação da campanha nas redes sociais e nas ruas. Atos em grandes cidades e a mobilização digital de apoiadores fizeram parte da estratégia petista para alcançar eleitores e reverter a vantagem que Flávio havia conquistado na primeira votação.

O confronto também passou pelas propostas para a economia e a segurança pública, além de acusações de corrupção. No debate da Band, em 18 de outubro, Lula questionou o adversário sobre recursos negociados com Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro, enquanto Flávio explorou as investigações envolvendo o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva. Nas redes, a disputa levou o TSE a determinar a retirada de publicações de ambos os lados.

A vitória prolonga uma trajetória presidencial iniciada nas eleições de 2002. Lula foi reeleito em 2006 e retornou ao poder em 2022, depois de passar 12 anos fora da Presidência. Ao fim do novo mandato, se completado, terá governado o Brasil por 16 anos.

Do sindicato ao quarto mandato

Nascido em Garanhuns, no interior de Pernambuco, Lula mudou-se ainda criança com a família para São Paulo. Tornou-se metalúrgico e ganhou projeção nacional como líder sindical no ABC paulista. Em 1975, assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. À frente da entidade, participou das mobilizações de trabalhadores que marcaram os últimos anos da ditadura militar.  

Em 1980, Lula participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Tentou chegar à Presidência em 1989, 1994 e 1998, até vencer a eleição de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 e foi reeleito quatro anos depois. Deixou o Planalto em 2011, ao concluir seu segundo mandato consecutivo.  

Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e venceu Jair Bolsonaro no segundo turno. Avitória deste domingo acrescenta outro capítulo a uma carreira que começou nas fábricas do ABC e o levou quatro vezes ao cargo mais alto da República.Agora, Lula se torna o primeiro político eleito quatro vezes presidente da República pelo voto popular

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