Lula reclama de carro blindado e diz que não tem medo de atentados no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o ato do lançamento do novo programa Luz para Todos e do Linhão de Tucuruí, em Parintins (AM), nesta sexta-feira, para dizer que não tem medo de possíveis atentados contra sua vida. Na quinta-feira, 3, a Polícia Federal prendeu um fazendeiro em Santarém (PA) suspeito de ameaçar atirar no presidente durante sua visita à região amazônica.



Lula reclamou de ser levado do aeroporto ao local do ato em um carro blindado, sem contato com seus apoiadores. Declarou que isso não se repetirá. No final do discurso, desceu do palco e foi cumprimentar e abraçar pessoas da plateia.