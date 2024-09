POLÍTICA

Lula sanciona leis em aceno ao eleitorado cristão

No primeiro semestre, o governo Lula lançou a campanha publicitária intitulada "Fé no Brasil", com filmes para juntar as marcas do gestão e, ao mesmo tempo, fazer um aceno aos evangélicos. Como mostrou o Estadão, pesquisas encomendadas pelo Palácio do Planalto mostraram queda na popularidade do presidente, especialmente no segmento evangélico, que representa 30% do eleitorado. A portas fechadas, a avaliação é a de que o governo tem perdido a batalha da comunicação para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).