BRASIL

Lula sanciona Sistema Nacional de Cultura, defende setor e rebate críticas à Lei Rouanet

"Ninguém vai poder achar que extinguindo o Ministério da Cultura vai acabar com a cultura", afirmou

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a fazer contrapontos ao ex-presidente Jair Bolsonaro em discurso realizado na quinta-feira, 4, desta vez com citações e defesa da área cultural e rebatendo críticas à Lei Rouanet. Ele falou na quinta-feira, na cerimônia de sanção do Sistema Nacional de Cultura, realizada no Recife, em Pernambuco.