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Lula: sociedade civil não pode permitir continuidade das bets

Presidente chamou a atenção de seus seguidores para uma audiência pública nesta terça no STF sobre o assunto

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 12:23

Vídeo do presidente convocando para a audiência sobre bets no STF foi gravado logo após os exercícios matinais
Vídeo do presidente convocando para a audiência sobre bets no STF foi gravado logo após os exercícios matinais Crédito: Reprodução/Instagram @lulaoficial

O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira (3) que "a sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets". A fala foi em um curto vídeo publicado em suas redes sociais.

Lula chamou a atenção de seus seguidores para uma audiência pública que será realizada nesta terça no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto.

"Me parece que tem mais gente participando que interessa que as bets continuem funcionando, do que as pessoas que são contra as bets", afirmou o presidente. "É importante que a sociedade civil participe para que haja justiça na decisão."

E finalizou: "A sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets.

O vídeo foi gravado logo após os exercícios matinais que o presidente costuma fazer. A voz de Lula continuava mais rouca que o normal - reflexo da intensa reta final de campanha eleitoral.

A audiência no STF foi chamada pelo ministro Luiz Fux, relator de um processo no Supremo sobre a proibição das bets.

As apostas foram extintas do mercado regulado por uma medida provisória assinada por Lula durante a campanha eleitoral.

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Lula Stf Bets

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