Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula tenta acordo com Alcolumbre antes de escolher novo ministro do STF, diz coluna

Presidente quer discutir indicação e estratégia de votação com o chefe do Senado ainda nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:39

Lula e Davi Alcolumbre
Lula e Davi Alcolumbre Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), antes de definir o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão é que os dois se encontrem ainda nesta semana para discutir tanto os possíveis nomes quanto a estratégia de votação no Congresso. A informação é da coluna de Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Segundo o jornalista, a movimentação busca evitar novos desgastes na relação com o comando do Senado. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que Lula errou ao anunciar Jorge Messias para a vaga no Supremo sem antes construir um entendimento com Alcolumbre. Desta vez, o presidente quer chegar a um consenso antes de tornar pública a escolha.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Lula também estaria disposto a rever sua preferência inicial e não insistir na indicação de Messias. Diante do prazo apertado, o petista considera nomes que tenham boa interlocução com Alcolumbre e encontrem menos resistência entre os integrantes da Suprema Corte.

Três possibilidades ganharam força nas articulações: o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Rodrigo Pacheco, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet. Os três contam com a simpatia do presidente do Senado e são vistos como alternativas com melhores condições de aprovação.

A intenção do governo é anunciar o escolhido ainda em novembro, permitindo que a sabatina seja realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no início de dezembro.

A pressa também tem um componente político. O Planalto busca viabilizar a indicação antes da chegada de um novo Congresso Nacional, cuja composição pode apresentar maior presença de parlamentares de direita e tornar mais difícil a aprovação do indicado de Lula.

Mais recentes

Imagem - Concurso da Câmara dos Deputados com 184 vagas e salário de R$ 32 mil encerra inscrições nesta terça (17)

Concurso da Câmara dos Deputados com 184 vagas e salário de R$ 32 mil encerra inscrições nesta terça (17)
Imagem - Empresário é preso suspeito de enviar videogame com explosivo para loja de concorrente

Empresário é preso suspeito de enviar videogame com explosivo para loja de concorrente
Imagem - Estado do Nordeste começa racionamento de água em meio a crise hídrica

Estado do Nordeste começa racionamento de água em meio a crise hídrica