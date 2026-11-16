BASTIDORES

Lula tenta acordo com Alcolumbre antes de escolher novo ministro do STF, diz coluna

Presidente quer discutir indicação e estratégia de votação com o chefe do Senado ainda nesta semana

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:39

Lula e Davi Alcolumbre Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), antes de definir o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão é que os dois se encontrem ainda nesta semana para discutir tanto os possíveis nomes quanto a estratégia de votação no Congresso. A informação é da coluna de Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Segundo o jornalista, a movimentação busca evitar novos desgastes na relação com o comando do Senado. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que Lula errou ao anunciar Jorge Messias para a vaga no Supremo sem antes construir um entendimento com Alcolumbre. Desta vez, o presidente quer chegar a um consenso antes de tornar pública a escolha.

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Lula também estaria disposto a rever sua preferência inicial e não insistir na indicação de Messias. Diante do prazo apertado, o petista considera nomes que tenham boa interlocução com Alcolumbre e encontrem menos resistência entre os integrantes da Suprema Corte.

Três possibilidades ganharam força nas articulações: o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Rodrigo Pacheco, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet. Os três contam com a simpatia do presidente do Senado e são vistos como alternativas com melhores condições de aprovação.

A intenção do governo é anunciar o escolhido ainda em novembro, permitindo que a sabatina seja realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no início de dezembro.