Lula vai assinar MP com restrições a bets nesta sexta (25)

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Metrópoles
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23:01
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará, nesta sexta-feira (25), a medida provisória (MP) para endurecer as regras sobre o funcionamento das casas de aposta on-line no país, as chamadas bets. O documento será assinado em um ato previsto para ocorrer em São Paulo (SP).
Na reta final do primeiro turno, a restrição a essas plataformas se tornou uma bandeira de campanha do petista. Nessa quarta-feira (23/9), ele defendeu o fim das casas de apostas, apesar dos apelos dos clubes de futebol, que se posicionam contra a medida.