Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula vai assinar MP com restrições a bets nesta sexta (25)

Às vésperas do primeiro turno, governo avalia proibição total das apostas on-line no Brasil, as chamadas bets

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23:01

Bets dominam o mercado de patrocínios a clubes no futebol brasileiro
Bets dominam o mercado de patrocínios a clubes no futebol brasileiro Crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará, nesta sexta-feira (25), a medida provisória (MP) para endurecer as regras sobre o funcionamento das casas de aposta on-line no país, as chamadas bets. O documento será assinado em um ato previsto para ocorrer em São Paulo (SP).

Na reta final do primeiro turno, a restrição a essas plataformas se tornou uma bandeira de campanha do petista. Nessa quarta-feira (23/9), ele defendeu o fim das casas de apostas, apesar dos apelos dos clubes de futebol, que se posicionam contra a medida.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Alerta máximo: Inmet emite aviso de onda de calor para 8 estados; temperaturas podem chegar a 41 °C

Alerta máximo: Inmet emite aviso de onda de calor para 8 estados; temperaturas podem chegar a 41 °C
Imagem - Laudo aponta que soco de Pedro Turra causou morte de adolescente após briga por chiclete

Laudo aponta que soco de Pedro Turra causou morte de adolescente após briga por chiclete
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias desta quinta-feira (24/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias desta quinta-feira (24/09)