BRASIL

Lula vai assinar MP com restrições a bets nesta sexta (25)

Às vésperas do primeiro turno, governo avalia proibição total das apostas on-line no Brasil, as chamadas bets

Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23:01

Bets dominam o mercado de patrocínios a clubes no futebol brasileiro Crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará, nesta sexta-feira (25), a medida provisória (MP) para endurecer as regras sobre o funcionamento das casas de aposta on-line no país, as chamadas bets. O documento será assinado em um ato previsto para ocorrer em São Paulo (SP).