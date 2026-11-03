CUIDADOS

Lula viaja a São Paulo para exames médicos após eleição; veja o motivo

Exames no Hospital Sírio-Libanês já estavam agendados para depois da votação, segundo a Presidência; presidente retorna a Brasília na manhã de quarta-feira



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:16

Lula usa, no discurso de reeleição, camisa da Reserva Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar por exames médicos de rotina nesta terça-feira (3), em São Paulo, depois de quase uma semana sem fazer pronunciamentos públicos por causa de uma rouquidão adquirida durante a campanha eleitoral. Os procedimentos serão realizados no Hospital Sírio-Libanês, no bairro da Bela Vista.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os exames já estavam agendados para depois da eleição. Lula viajará para a capital paulista no fim da tarde desta terça e retornará a Brasília na manhã de quarta-feira (4), quando retomará a rotina normal de trabalho.

Presidente Lula faz exercícios para cuidar da saúde 1 de 5

No último domingo (1º), o presidente publicou um vídeo nas redes sociais, encerrando o período de quase uma semana sem pronunciamentos. Na gravação, afirmou que pretende cumprir as promessas de campanha e garantiu que nenhum programa social será cortado em seu quarto mandato.