Lula viaja a São Paulo para exames médicos após eleição; veja o motivo

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Mariana Rios
Estadão
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:16
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar por exames médicos de rotina nesta terça-feira (3), em São Paulo, depois de quase uma semana sem fazer pronunciamentos públicos por causa de uma rouquidão adquirida durante a campanha eleitoral. Os procedimentos serão realizados no Hospital Sírio-Libanês, no bairro da Bela Vista.
Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os exames já estavam agendados para depois da eleição. Lula viajará para a capital paulista no fim da tarde desta terça e retornará a Brasília na manhã de quarta-feira (4), quando retomará a rotina normal de trabalho.
Presidente Lula faz exercícios para cuidar da saúde
No último domingo (1º), o presidente publicou um vídeo nas redes sociais, encerrando o período de quase uma semana sem pronunciamentos. Na gravação, afirmou que pretende cumprir as promessas de campanha e garantiu que nenhum programa social será cortado em seu quarto mandato.
Em junho deste ano, Lula anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva para tratar um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele localizado no couro cabeludo. O presidente também passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo neste ano. Em 2020, já havia realizado o mesmo procedimento no olho direito.