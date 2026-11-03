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Lula viaja a São Paulo para exames médicos após eleição; veja o motivo

Exames no Hospital Sírio-Libanês já estavam agendados para depois da votação, segundo a Presidência; presidente retorna a Brasília na manhã de quarta-feira

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15:16

Camisa usada por Lula no discurso de reeleição é da Reserva
Lula usa, no discurso de reeleição, camisa da Reserva Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar por exames médicos de rotina nesta terça-feira (3), em São Paulo, depois de quase uma semana sem fazer pronunciamentos públicos por causa de uma rouquidão adquirida durante a campanha eleitoral. Os procedimentos serão realizados no Hospital Sírio-Libanês, no bairro da Bela Vista.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os exames já estavam agendados para depois da eleição. Lula viajará para a capital paulista no fim da tarde desta terça e retornará a Brasília na manhã de quarta-feira (4), quando retomará a rotina normal de trabalho.

Presidente Lula faz exercícios para cuidar da saúde

Presidente criou rotina de atividade física por Ricardo Stuckert/Divulgação
Ideia é manter saúde em dia por Ricardo Stuckert/Divulgação
Hábito de corrida faz parte da rotina por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula faz atividades físicas para cuidar da saúde por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula bate uma bolinha por Ricardo Stuckert/Divulgação
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Presidente criou rotina de atividade física por Ricardo Stuckert/Divulgação

No último domingo (1º), o presidente publicou um vídeo nas redes sociais, encerrando o período de quase uma semana sem pronunciamentos. Na gravação, afirmou que pretende cumprir as promessas de campanha e garantiu que nenhum programa social será cortado em seu quarto mandato.

Em junho deste ano, Lula anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva para tratar um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele localizado no couro cabeludo. O presidente também passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo neste ano. Em 2020, já havia realizado o mesmo procedimento no olho direito.

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Lula Saúde

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