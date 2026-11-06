Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir violentamente idosa e vizinha que foi ajudar em condomínio

Câmera do elevador registrou ataque à moradora de 56 anos que foi ajudar idosa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:06

Lucas Portela Fontana Gomes
Agressão a uma das vizinhas foi registrada por câmera Crédito: Reprodução

Uma moradora de 56 anos ouviu gritos de socorro na madrugada desta quinta-feira (5) e foi até a portaria do condomínio onde mora, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao ouvir de um jovem que a avó dele estava em perigo, subiu ao terceiro andar para ajudar. Lá, foi atacada pelo lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes. A agressão foi gravada pela câmera de segurança do elevador.

Segundo a TV Globo, Lucas havia invadido o apartamento de uma vizinha no terceiro andar e agredido a idosa sem motivo aparente. Familiares dela conseguiram sair do imóvel e pedir ajuda na portaria. “Ele está com a minha avó!”, disse o jovem à moradora do segundo andar.

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir vizinhas em condomínio no Rio

Câmera do elevador registrou a agressão à moradora de 56 anos por Reprodução
A mulher subiu ao terceiro andar para ajudar uma idosa após ouvir pedidos de socorro por Reprodução
O lutador aplicou um golpe de estrangulamento e deu socos na vizinha por Reprodução
A moradora se refugiou em um posto de gasolina, onde foi socorrida pelos bombeiros por Reprodução
A Justiça converteu a prisão em flagrante do lutador em preventiva por tentativa de feminicídio   por Reprodução
1 de 5
Câmera do elevador registrou a agressão à moradora de 56 anos por Reprodução

Quando chegou ao terceiro andar, a mulher encontrou Lucas à porta do elevador. Ele mandou que ela se ajoelhasse, aplicou um golpe de estrangulamento e desferiu socos no rosto e na cabeça da vítima. Ela conseguiu sair do prédio e se refugiar em um posto de gasolina próximo, onde foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Policiais militares do 6º BPM e agentes da Guarda Municipal foram acionados. De acordo com o registro da ocorrência, Lucas reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um PM. Os policiais dispararam e o atingiram nas pernas. Mesmo ferido, ele tentou subir pelas escadas e foi imobilizado com uma arma de choque.

Lucas foi preso em flagrante. A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva por tentativa de feminicídio, e ele permanece preso. O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira).

Mais recentes

Imagem - Jovem de 19 anos foi assassinada para impedir denúncia de estupro contra o ex-cunhado, diz polícia

Jovem de 19 anos foi assassinada para impedir denúncia de estupro contra o ex-cunhado, diz polícia
Imagem - Mulher é esfaqueada no pescoço durante festa de Halloween: ‘Achei que a faca era de mentira’

Mulher é esfaqueada no pescoço durante festa de Halloween: ‘Achei que a faca era de mentira’
Imagem - Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta

Estrutura de alumínio de janela cedeu e provocou queda do sétimo andar de jovem morta