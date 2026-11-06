RIO DE JANEIRO

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir violentamente idosa e vizinha que foi ajudar em condomínio

Câmera do elevador registrou ataque à moradora de 56 anos que foi ajudar idosa

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:06

Agressão a uma das vizinhas foi registrada por câmera Crédito: Reprodução

Uma moradora de 56 anos ouviu gritos de socorro na madrugada desta quinta-feira (5) e foi até a portaria do condomínio onde mora, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao ouvir de um jovem que a avó dele estava em perigo, subiu ao terceiro andar para ajudar. Lá, foi atacada pelo lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes. A agressão foi gravada pela câmera de segurança do elevador.

Segundo a TV Globo, Lucas havia invadido o apartamento de uma vizinha no terceiro andar e agredido a idosa sem motivo aparente. Familiares dela conseguiram sair do imóvel e pedir ajuda na portaria. “Ele está com a minha avó!”, disse o jovem à moradora do segundo andar.

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir vizinhas em condomínio no Rio 1 de 5

Quando chegou ao terceiro andar, a mulher encontrou Lucas à porta do elevador. Ele mandou que ela se ajoelhasse, aplicou um golpe de estrangulamento e desferiu socos no rosto e na cabeça da vítima. Ela conseguiu sair do prédio e se refugiar em um posto de gasolina próximo, onde foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Policiais militares do 6º BPM e agentes da Guarda Municipal foram acionados. De acordo com o registro da ocorrência, Lucas reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um PM. Os policiais dispararam e o atingiram nas pernas. Mesmo ferido, ele tentou subir pelas escadas e foi imobilizado com uma arma de choque.