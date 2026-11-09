Lutador filmado espancando vizinha em elevador foi expulso de academia por má conduta com as alunas

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Carol Neves
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:34
O lutador Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, foi afastado de uma academia de jiu-jítsu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro (RJ), depois que alunas procuraram a direção para reclamar da conduta dele durante as aulas. Segundo funcionários da unidade, as queixas diziam respeito principalmente à forma como ele se comportava com as mulheres. O afastamento ocorreu cerca de um ano antes de Lucas ser flagrado espancando uma vizinha no elevador do prédio onde morava, na Tijuca.
O professor que pediu a saída de Lucas preferiu preservar a identidade e afirmou que os dois não voltaram a se falar. “Solicitei que ele se desligasse da academia em razão de divergências quanto ao seu posicionamento e à sua conduta durante as aulas, com os quais eu não concordava. Desde então, não tivemos mais contato", contou em entrevista ao portal Extra.
Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir vizinhas em condomínio no Rio
Prisão
Lucas foi preso após uma sequência de ataques contra três vizinhas na madrugada de quinta-feira, no prédio da Avenida Maracanã. No sábado, a Justiça do Rio converteu a prisão em preventiva durante a audiência de custódia.
Segundo a Polícia Civil, o ataque no elevador foi o terceiro daquela madrugada. O lutador teria invadido apartamentos e ameaçado matar moradores. Uma vizinha conseguiu fugir com a família pelas escadas. Em outro apartamento, uma idosa de 81 anos foi agredida e precisou ser levada a um hospital.
As câmeras de segurança registraram Lucas dando 18 socos na moradora antes de imobilizá-la com um mata-leão por cerca de 50 segundos. Depois de soltá-la, ele desferiu outros 11 socos na cabeça da mulher e continuou a agredi-la mesmo após a queda. À 1h13, saiu do elevador e deixou a vítima caída e ensanguentada.