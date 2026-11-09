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Lutador filmado espancando vizinha em elevador foi expulso de academia por má conduta com as alunas

Professor pediu que Lucas Portela Fontana Gomes deixasse as aulas de jiu-jítsu após denúncias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:34

Lucas Portela Fontana Gomes
Agressão no elevador foi filmado Crédito: Reprodução

O lutador Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, foi afastado de uma academia de jiu-jítsu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro (RJ), depois que alunas procuraram a direção para reclamar da conduta dele durante as aulas. Segundo funcionários da unidade, as queixas diziam respeito principalmente à forma como ele se comportava com as mulheres. O afastamento ocorreu cerca de um ano antes de Lucas ser flagrado espancando uma vizinha no elevador do prédio onde morava, na Tijuca.

O professor que pediu a saída de Lucas preferiu preservar a identidade e afirmou que os dois não voltaram a se falar. “Solicitei que ele se desligasse da academia em razão de divergências quanto ao seu posicionamento e à sua conduta durante as aulas, com os quais eu não concordava. Desde então, não tivemos mais contato", contou em entrevista ao portal Extra.

Um aluno que treinou com Lucas disse que era comum vê-lo alterado durante as aulas e que o comportamento deixava os colegas apreensivos. Outro professor repudiou a agressão e afirmou que o episódio não deve servir para estigmatizar os praticantes de jiu-jítsu, que é "um esporte sério".

Lutador de jiu-jítsu é preso após agredir vizinhas em condomínio no Rio

Câmera do elevador registrou a agressão à moradora de 56 anos por Reprodução
A mulher subiu ao terceiro andar para ajudar uma idosa após ouvir pedidos de socorro por Reprodução
O lutador aplicou um golpe de estrangulamento e deu socos na vizinha por Reprodução
A moradora se refugiou em um posto de gasolina, onde foi socorrida pelos bombeiros por Reprodução
A Justiça converteu a prisão em flagrante do lutador em preventiva por tentativa de feminicídio   por Reprodução
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Câmera do elevador registrou a agressão à moradora de 56 anos por Reprodução

Prisão

Lucas foi preso após uma sequência de ataques contra três vizinhas na madrugada de quinta-feira, no prédio da Avenida Maracanã. No sábado, a Justiça do Rio converteu a prisão em preventiva durante a audiência de custódia.

Segundo a Polícia Civil, o ataque no elevador foi o terceiro daquela madrugada. O lutador teria invadido apartamentos e ameaçado matar moradores. Uma vizinha conseguiu fugir com a família pelas escadas. Em outro apartamento, uma idosa de 81 anos foi agredida e precisou ser levada a um hospital.

As câmeras de segurança registraram Lucas dando 18 socos na moradora antes de imobilizá-la com um mata-leão por cerca de 50 segundos. Depois de soltá-la, ele desferiu outros 11 socos na cabeça da mulher e continuou a agredi-la mesmo após a queda. À 1h13, saiu do elevador e deixou a vítima caída e ensanguentada.

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