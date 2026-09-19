HOSPITALIZADAS

Mãe e filha são atingidas por casarão que desabou no Rio; criança estava em carrinho

Mulher de 43 anos e menina de 2 passavam pelo corredor de acesso à vila onde moram

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 17:26

Mãe e filha são atingidas por casarão que desabou no Rio; criança estava em carrinho Crédito: Reprodução/Instagram

Uma mulher de 43 anos e sua filha, de 2, foram atingidas pelo desabamento parcial de um casarão neste sábado (19), no Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro. A menina estava em um carrinho quando parte do imóvel caiu sobre o corredor de acesso à vila onde as duas moram. O momento foi registrado por câmeras de segurança.

As duas foram atingidas pelos destroços e socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, mãe e filha foram classificadas como vítimas amarelas, categoria que indica gravidade moderada, e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

O segundo pavimento do casarão não resistiu e desabou parcialmente. Parte do imóvel vizinho também foi atingida. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições da estrutura e a segurança do local. Até o momento, não foram divulgadas as causas do desabamento.

O imóvel fica na altura do número 315 da Rua Cosme Velho, próximo ao Colégio São Vicente de Paulo. Após o acidente, a via ficou parcialmente interditada no sentido Laranjeiras. O trânsito passou a funcionar no sistema de pare e siga, com retenções nos dois sentidos.

Vídeo mostra mãe e filha sendo atingidas por desabamento de casarão no Rio 1 de 4

Casarões já eram alvo de alerta

O desabamento ocorreu em uma área onde moradores já vinham chamando a atenção para as condições de conservação de casarões históricos.

Uma reportagem publicada pelo GLOBO em abril de 2025 mostrou problemas estruturais e sinais de abandono em imóveis antigos do Cosme Velho. Uma associação de moradores havia mapeado casarões e entregue ao poder público um relatório sobre os riscos identificados.

O levantamento apontava problemas como infiltrações, desprendimento de revestimentos das fachadas, esquadrias danificadas e telhados com risco de ruir. Entre os imóveis citados estavam construções dos números 362 e 370 da Rua Cosme Velho, além do casarão onde viveu o pintor Candido Portinari e do Solar dos Abacaxis.

Prefeitura anuncia desapropriação

Horas depois do desabamento, a Prefeitura do Rio anunciou que vai desapropriar o casarão que caiu parcialmente. Também serão desapropriados a Casa Portinari, localizada do outro lado da rua, e o Solar dos Abacaxis.