Mãe e filha são atingidas por casarão que desabou no Rio; criança estava em carrinho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 17:26
Uma mulher de 43 anos e sua filha, de 2, foram atingidas pelo desabamento parcial de um casarão neste sábado (19), no Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro. A menina estava em um carrinho quando parte do imóvel caiu sobre o corredor de acesso à vila onde as duas moram. O momento foi registrado por câmeras de segurança.
As duas foram atingidas pelos destroços e socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, mãe e filha foram classificadas como vítimas amarelas, categoria que indica gravidade moderada, e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.
O segundo pavimento do casarão não resistiu e desabou parcialmente. Parte do imóvel vizinho também foi atingida. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições da estrutura e a segurança do local. Até o momento, não foram divulgadas as causas do desabamento.
O imóvel fica na altura do número 315 da Rua Cosme Velho, próximo ao Colégio São Vicente de Paulo. Após o acidente, a via ficou parcialmente interditada no sentido Laranjeiras. O trânsito passou a funcionar no sistema de pare e siga, com retenções nos dois sentidos.
Vídeo mostra mãe e filha sendo atingidas por desabamento de casarão no Rio
O desabamento ocorreu em uma área onde moradores já vinham chamando a atenção para as condições de conservação de casarões históricos.
Uma reportagem publicada pelo GLOBO em abril de 2025 mostrou problemas estruturais e sinais de abandono em imóveis antigos do Cosme Velho. Uma associação de moradores havia mapeado casarões e entregue ao poder público um relatório sobre os riscos identificados.
O levantamento apontava problemas como infiltrações, desprendimento de revestimentos das fachadas, esquadrias danificadas e telhados com risco de ruir. Entre os imóveis citados estavam construções dos números 362 e 370 da Rua Cosme Velho, além do casarão onde viveu o pintor Candido Portinari e do Solar dos Abacaxis.
Horas depois do desabamento, a Prefeitura do Rio anunciou que vai desapropriar o casarão que caiu parcialmente. Também serão desapropriados a Casa Portinari, localizada do outro lado da rua, e o Solar dos Abacaxis.
Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, os decretos de desapropriação serão publicados no Diário Oficial na segunda-feira (21). A prefeitura afirma que pretende dar novos usos aos imóveis e que eles poderão posteriormente ser colocados à venda por meio de leilão público.