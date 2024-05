SOCORRO

Mãe e filha são resgatadas após escreverem pedido de ajuda com batom no RS

Mãe e filha foram resgatadas após escreverem um pedido de socorro na varanda da residência utilizando um batom. O caso aconteceu em Eldorado do Sul no Rio Grande do Sul, estado que enfrenta fortes inundações em decorrência da cheia do rio Guaiba.