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Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da PF no Rio

Deflagrada nesta segunda-feira (19/10), a Operação Backbone foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:45

Irmãos de
Irmãos de Crédito: Reprodução

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (19/10), uma operação para desarticular uma estrutura ligada ao Comando Vermelho (CV) que impõe o monopólio do fornecimento de internet em diversas comunidades do Rio de Janeiro (RJ) por meio de ameaças e do uso de armas de fogo. Até a atualização mais recente desta matéria, 19 pessoas haviam sido presas, entre elas Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, a esposa dele, Márcia Gama, e o filho, Lucas Santos Nepomuceno.

Marcinho VP está preso desde 1996 e atualmente cumpre pena em um presídio federal de segurança máxima localizado em Campo Grande (MS). A medida judicial contra ele foi cumprida na própria unidade prisional.

Esposa de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam

Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, companheira de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam por Reprodução
Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, companheira de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam por Reprodução
Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, companheira de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam por Reprodução
Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, companheira de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam por Reprodução
Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, companheira de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam por Reprodução
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Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, companheira de Marcinho VP e mãe do rapper Oruam por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO

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