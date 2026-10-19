INVESTIGAÇÃO

Mãe e irmão de Oruam são presos em operação da PF no Rio

Deflagrada nesta segunda-feira (19/10), a Operação Backbone foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes

Metrópoles

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12:45

Irmãos de Crédito: Reprodução

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (19/10), uma operação para desarticular uma estrutura ligada ao Comando Vermelho (CV) que impõe o monopólio do fornecimento de internet em diversas comunidades do Rio de Janeiro (RJ) por meio de ameaças e do uso de armas de fogo. Até a atualização mais recente desta matéria, 19 pessoas haviam sido presas, entre elas Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, a esposa dele, Márcia Gama, e o filho, Lucas Santos Nepomuceno.

Marcinho VP está preso desde 1996 e atualmente cumpre pena em um presídio federal de segurança máxima localizado em Campo Grande (MS). A medida judicial contra ele foi cumprida na própria unidade prisional.