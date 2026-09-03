CRIME

Mãe e padrasto são presos suspeitos de torturar e tentar matar bebê de 1 ano por quatro meses

Investigação aponta que criança sofreu agressões físicas e psicológicas

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:05

Itens usados para torturar criança foram apreendidos Crédito: Reprodução

Uma mulher de 20 anos e o companheiro dela foram presos suspeitos de torturar e tentar matar o filho dela, de apenas 1 ano, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. O padrasto da criança também é investigado por participação nos crimes. As prisões ocorreram na segunda-feira (31), durante uma operação da Polícia Civil. As informações são do g1 São Paulo;

Segundo as investigações, a violência contra o bebê teria ocorrido durante cerca de quatro meses. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia feita pela advogada do pai da criança e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Inicialmente, o episódio mais grave havia sido tratado como uma possível queda acidental, mas a apuração passou a considerar as hipóteses de lesão corporal e maus-tratos.

Itens usados para torturar criança foram apreendidos 1 de 4

A investigação reuniu depoimentos de testemunhas, documentos médicos, exames periciais e dados extraídos dos celulares dos investigados. Com base nesse material, a polícia concluiu que a criança teria sido submetida a uma rotina de violência física e psicológica. Entre as práticas relatadas estão privação de sono, administração de medicamento controlado sem prescrição, agressões, isolamento como castigo e submersão da cabeça em água.

O episódio mais grave ocorreu em 19 de junho, quando o bebê apresentou traumatismo craniano grave, hematoma subdural e extensas hemorragias retinianas. A criança chegou ao atendimento médico com nível de consciência extremamente reduzido e sofreu uma parada cardiorrespiratória, precisando ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a polícia, o exame médico apontou que as lesões eram compatíveis com trauma craniano abusivo, afastando tecnicamente a possibilidade de um acidente doméstico. Os investigadores também identificaram elementos que podem indicar tentativas de ocultação de vestígios e combinação de versões sobre o que teria acontecido com a criança.