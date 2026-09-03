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Mãe e padrasto são presos suspeitos de torturar e tentar matar bebê de 1 ano por quatro meses

Investigação aponta que criança sofreu agressões físicas e psicológicas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:05

Itens usados para torturar criança foram apreendidos
Itens usados para torturar criança foram apreendidos Crédito: Reprodução

Uma mulher de 20 anos e o companheiro dela foram presos suspeitos de torturar e tentar matar o filho dela, de apenas 1 ano, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. O padrasto da criança também é investigado por participação nos crimes. As prisões ocorreram na segunda-feira (31), durante uma operação da Polícia Civil. As informações são do g1 São Paulo;

Segundo as investigações, a violência contra o bebê teria ocorrido durante cerca de quatro meses. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia feita pela advogada do pai da criança e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Inicialmente, o episódio mais grave havia sido tratado como uma possível queda acidental, mas a apuração passou a considerar as hipóteses de lesão corporal e maus-tratos.

Itens usados para torturar criança foram apreendidos

Itens usados para torturar criança foram apreendidos por Reprodução
Itens usados para torturar criança foram apreendidos por Reprodução
Itens usados para torturar criança foram apreendidos por Reprodução
Itens usados para torturar criança foram apreendidos por Reprodução
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Itens usados para torturar criança foram apreendidos por Reprodução

A investigação reuniu depoimentos de testemunhas, documentos médicos, exames periciais e dados extraídos dos celulares dos investigados. Com base nesse material, a polícia concluiu que a criança teria sido submetida a uma rotina de violência física e psicológica. Entre as práticas relatadas estão privação de sono, administração de medicamento controlado sem prescrição, agressões, isolamento como castigo e submersão da cabeça em água.

O episódio mais grave ocorreu em 19 de junho, quando o bebê apresentou traumatismo craniano grave, hematoma subdural e extensas hemorragias retinianas. A criança chegou ao atendimento médico com nível de consciência extremamente reduzido e sofreu uma parada cardiorrespiratória, precisando ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a polícia, o exame médico apontou que as lesões eram compatíveis com trauma craniano abusivo, afastando tecnicamente a possibilidade de um acidente doméstico. Os investigadores também identificaram elementos que podem indicar tentativas de ocultação de vestígios e combinação de versões sobre o que teria acontecido com a criança.

Diante dos elementos reunidos, o caso passou a ser investigado como tortura e tentativa de homicídio qualificado contra menor de 14 anos. A Justiça decretou a prisão temporária da mãe e do padrasto pelo prazo de 30 dias. Durante as buscas, os policiais apreenderam medicamentos controlados, uma colher de madeira, uma máquina de choque, uma arma falsa, uma algema, celulares e uma bacia plástica. Os objetos serão periciados e poderão ajudar a esclarecer a dinâmica das agressões.

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Tags:

Tortura mãe E Padrasto Presos Bebê de 1 ano

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