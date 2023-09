Mãe e pai são suspeitos de torturar bebê de 3 meses até a morte

Uma mulher 19 anos e um adolescente de 17 são suspeitos de torturar a própria filha, um bebê de 3 meses que morreu nessa quinta-feira (21), em Paulista, no Grande Recife. Ela foi presa e de menor foi apreendido. A criança deu entrada no Hospital Miguel Arraes na manhã da quinta machucada. A equipe médica teria pedido apoio à força-tarefa da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) depois de suspeitar que os próprios pais da criança teriam a agredido.

De acordo com as informações da polícia, a bebê teria diversas lesões no corpo, como queimaduras no pé e pescoço, além de hematoma no olho direito e inchaço na cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos.