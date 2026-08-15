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Mãe encontra câmeras dentro de banheiro de creche

Ao Metrópoles, mãe de menina de 3 anos contou que câmeras estavam direcionadas para a área dos chuveiros e do espaço troca de roupas

Metrópoles

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 18:00

Mãe encontra câmeras dentro de banheiro de creche Crédito: Reprodução/ Metróopoles

Uma mãe que acompanhava a filha, de 3 anos, ao banheiro do CEI Vereador André Nunes, na zona norte de São Paulo, percebeu duas câmeras instaladas dentro do espaço. A unidade é administrada por uma organização da sociedade civil (OS) em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Segundo a mãe, um dos equipamentos estava direcionado para a área dos chuveiros e do espaço usado pelas crianças para banho e troca de roupas e fraldas.