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Mãe encontra câmeras dentro de banheiro de creche

Ao Metrópoles, mãe de menina de 3 anos contou que câmeras estavam direcionadas para a área dos chuveiros e do espaço troca de roupas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 18:00

Mãe encontra câmeras dentro de banheiro de creche
Mãe encontra câmeras dentro de banheiro de creche Crédito: Reprodução/ Metróopoles

Uma mãe que acompanhava a filha, de 3 anos, ao banheiro do CEI Vereador André Nunes, na zona norte de São Paulo, percebeu duas câmeras instaladas dentro do espaço. A unidade é administrada por uma organização da sociedade civil (OS) em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Segundo a mãe, um dos equipamentos estava direcionado para a área dos chuveiros e do espaço usado pelas crianças para banho e troca de roupas e fraldas.

A descoberta aconteceu na última quarta-feira (12), quando Letícia Cantarelli, de 33 anos, foi buscar a filha no CEI. Ao acompanhar a criança até o banheiro, ela percebeu uma câmera instalada no local.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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