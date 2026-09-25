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Mãe Loira do Funk é presa por torturar ex e diz ser vítima de erro da Justiça: 'Não sou bandida ou marginal'

Ex-vereadora foi encontrada na Região Serrana do Rio após ter a prisão decretada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:47

Verônica Costa
Verônica Costa Crédito: Divulgação

A empresária e ex-vereadora do Rio de Janeiro Veronica Costa (PL), conhecida como Mãe Loira do Funk, foi presa na noite de quinta-feira (24), no Vale das Videiras, em Araras, distrito de Petrópolis. Após a prisão, ela negou ser criminosa e afirmou que sua condenação por tortura contra o ex-marido, Márcio Costa, é resultado de um erro da Justiça.

Veronica foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão. A ordem para prendê-la foi expedida após o trânsito em julgado do processo, quando não cabem mais recursos.

Verônica Costa, a 'Mãe Loira' do funk

Verônica Costa ficou conhecida como Mãe Loira por sua trajetória no funk carioca, antes de ingressar na política por Divulgação
Nos anos 1990, ela apresentou o programa da Furacão 2000 ao lado de Rômulo Costa, com quem foi casada por Divulgação
Após deixar a Furacão 2000, Verônica criou sua própria equipe de som, chamada A Glamourosa por Divulgação
A ex-vereadora teve cinco mandatos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entre 2001 e 2024, com uma pausa de 2009 a 2012 por Divulgação
Verônica foi casada com Rômulo Costa, com quem teve dois filhos. Anos depois, seu então marido, Márcio Costa, denunciou à polícia as agressões que deram origem ao processo criminal por Divulgação
A denúncia de Márcio Costa foi apresentada em fevereiro de 2011. A primeira condenação de Verônica pelo caso veio em 2019. por Divulgação
Em 2023, o Tribunal de Justiça do Rio aumentou de 5 anos e 10 meses para 10 anos e 8 meses a pena da ex-vereadora por tortura contra Márcio por Divulgação
Na decisão que elevou a pena, os desembargadores determinaram o início do cumprimento em regime fechado e mantiveram a perda do mandato de vereadora por Divulgação
Após a Justiça determinar sua prisão, policiais foram à casa de Verônica. Ela não foi encontrada e passou a ser considerada foragida por Divulgação
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Verônica Costa ficou conhecida como Mãe Loira por sua trajetória no funk carioca, antes de ingressar na política por Divulgação

“Não sou nenhuma bandida, nenhuma marginal ou homicida. Aqui tem uma mulher que teve uma arma apontada para a cabeça e que foi vítima de um erro do Judiciário. Eu sempre admirei o Judiciário. Estou triste, sem acreditar no que está acontecendo. Mas aqui não há nenhuma bandida, nenhuma corrupta. Há uma mulher que trabalhou muito pelo povo e que não merece passar por isso. Isso é maldade”, declarou, segundo o portal G1.

A Polícia Civil informou que a ex-vereadora era considerada foragida desde quarta-feira (23). Segundo os investigadores, ela trocou de carro pelo menos quatro vezes entre o Rio de Janeiro e Araras para tentar despistar os agentes.

Também foram presos na quinta-feira o irmão de Veronica, Bruno Chaves Ribeiro, condenado a 10 anos e 8 meses; a irmã dela, Tatiane Chaves Ribeiro; e o marido de Tatiane, Bruno Marcelo Bahia Marques. O padrasto da ex-vereadora, Sebastião de Oliveira Evangelista, segue foragido.

Em uma publicação, Márcio Costa disse ter sentido alívio com a ordem de prisão. “Não é comemoração. É alívio. Esperei tempo demais por esse momento. Foram anos carregando em silêncio uma dor que não passa, uma ferida que não se apaga. Hoje, com a palavra final da Justiça, eu não celebro, apenas respiro. Que a verdade permaneça e que a dor de tantos anos não seja em vão”, escreveu.

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