Mãe Loira do Funk é presa por torturar ex e diz ser vítima de erro da Justiça: 'Não sou bandida ou marginal'

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Carol Neves
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:47
A empresária e ex-vereadora do Rio de Janeiro Veronica Costa (PL), conhecida como Mãe Loira do Funk, foi presa na noite de quinta-feira (24), no Vale das Videiras, em Araras, distrito de Petrópolis. Após a prisão, ela negou ser criminosa e afirmou que sua condenação por tortura contra o ex-marido, Márcio Costa, é resultado de um erro da Justiça.
Veronica foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão. A ordem para prendê-la foi expedida após o trânsito em julgado do processo, quando não cabem mais recursos.
Verônica Costa, a 'Mãe Loira' do funk
“Não sou nenhuma bandida, nenhuma marginal ou homicida. Aqui tem uma mulher que teve uma arma apontada para a cabeça e que foi vítima de um erro do Judiciário. Eu sempre admirei o Judiciário. Estou triste, sem acreditar no que está acontecendo. Mas aqui não há nenhuma bandida, nenhuma corrupta. Há uma mulher que trabalhou muito pelo povo e que não merece passar por isso. Isso é maldade”, declarou, segundo o portal G1.
A Polícia Civil informou que a ex-vereadora era considerada foragida desde quarta-feira (23). Segundo os investigadores, ela trocou de carro pelo menos quatro vezes entre o Rio de Janeiro e Araras para tentar despistar os agentes.
Também foram presos na quinta-feira o irmão de Veronica, Bruno Chaves Ribeiro, condenado a 10 anos e 8 meses; a irmã dela, Tatiane Chaves Ribeiro; e o marido de Tatiane, Bruno Marcelo Bahia Marques. O padrasto da ex-vereadora, Sebastião de Oliveira Evangelista, segue foragido.
Em uma publicação, Márcio Costa disse ter sentido alívio com a ordem de prisão. “Não é comemoração. É alívio. Esperei tempo demais por esse momento. Foram anos carregando em silêncio uma dor que não passa, uma ferida que não se apaga. Hoje, com a palavra final da Justiça, eu não celebro, apenas respiro. Que a verdade permaneça e que a dor de tantos anos não seja em vão”, escreveu.