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Mãe Loira do funk: Justiça manda prender ex-vereadora Veronica Costa, condenada por torturar o ex

Agentes estiveram na casa dela nesta quarta-feira (23), mas não a encontraram

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:50

Verônica Costa
Verônica Costa Crédito: Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura a empresária e ex-vereadora Verônica Costa (PL), conhecida como Mãe Loura do Funk. Condenada por torturar o ex-marido, Márcio Costa, ela teve a prisão determinada pela Justiça após o fim das possibilidades de recurso.

Agentes foram à casa de Verônica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (23), para cumprir o mandado. Ela não foi encontrada e passou a ser considerada foragida pela Justiça. A ordem foi expedida pela juíza Daniele Lima Pires Barbosa, da 16ª Vara Criminal.

Verônica Costa, a 'Mãe Loira' do funk

Verônica Costa ficou conhecida como Mãe Loira por sua trajetória no funk carioca, antes de ingressar na política por Divulgação
Nos anos 1990, ela apresentou o programa da Furacão 2000 ao lado de Rômulo Costa, com quem foi casada por Divulgação
Após deixar a Furacão 2000, Verônica criou sua própria equipe de som, chamada A Glamourosa por Divulgação
A ex-vereadora teve cinco mandatos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entre 2001 e 2024, com uma pausa de 2009 a 2012 por Divulgação
Verônica foi casada com Rômulo Costa, com quem teve dois filhos. Anos depois, seu então marido, Márcio Costa, denunciou à polícia as agressões que deram origem ao processo criminal por Divulgação
A denúncia de Márcio Costa foi apresentada em fevereiro de 2011. A primeira condenação de Verônica pelo caso veio em 2019. por Divulgação
Em 2023, o Tribunal de Justiça do Rio aumentou de 5 anos e 10 meses para 10 anos e 8 meses a pena da ex-vereadora por tortura contra Márcio por Divulgação
Na decisão que elevou a pena, os desembargadores determinaram o início do cumprimento em regime fechado e mantiveram a perda do mandato de vereadora por Divulgação
Após a Justiça determinar sua prisão, policiais foram à casa de Verônica. Ela não foi encontrada e passou a ser considerada foragida por Divulgação
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Verônica Costa ficou conhecida como Mãe Loira por sua trajetória no funk carioca, antes de ingressar na política por Divulgação

Márcio denunciou as agressões à Polícia Civil em fevereiro de 2011, quando ainda era casado com Verônica. A primeira condenação veio em 2019, com pena de 5 anos e 10 meses. Após recurso do Ministério Público, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio elevou a pena para 10 anos e 8 meses, em 2023, com início do cumprimento em regime fechado. Os desembargadores também mantiveram a perda do mandato de vereadora, determinada na primeira instância.

Na mesma decisão, a Justiça aumentou as penas de quatro parentes de Verônica que respondem ao processo. Bruno Chaves Ribeiro recebeu pena de 10 anos e 8 meses. Tatiane Chaves Ribeiro, Bruno Marcelo Bahia Marques e Sebastião de Oliveira Evangelista foram condenados a 10 anos cada. Todos deverão começar a cumprir as penas em regime fechado. Os recursos das defesas foram rejeitados pelos desembargadores.

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