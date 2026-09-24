10 ANOS DE PRISÃO

Mãe Loira do funk: Justiça manda prender ex-vereadora Veronica Costa, condenada por torturar o ex

Agentes estiveram na casa dela nesta quarta-feira (23), mas não a encontraram

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:50

Verônica Costa Crédito: Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura a empresária e ex-vereadora Verônica Costa (PL), conhecida como Mãe Loura do Funk. Condenada por torturar o ex-marido, Márcio Costa, ela teve a prisão determinada pela Justiça após o fim das possibilidades de recurso.

Agentes foram à casa de Verônica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (23), para cumprir o mandado. Ela não foi encontrada e passou a ser considerada foragida pela Justiça. A ordem foi expedida pela juíza Daniele Lima Pires Barbosa, da 16ª Vara Criminal.

Verônica Costa, a 'Mãe Loira' do funk 1 de 9

Márcio denunciou as agressões à Polícia Civil em fevereiro de 2011, quando ainda era casado com Verônica. A primeira condenação veio em 2019, com pena de 5 anos e 10 meses. Após recurso do Ministério Público, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio elevou a pena para 10 anos e 8 meses, em 2023, com início do cumprimento em regime fechado. Os desembargadores também mantiveram a perda do mandato de vereadora, determinada na primeira instância.