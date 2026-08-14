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Mãe que cuida sozinha de filho com autismo consegue reduzir jornada de trabalho pela metade

Criança precisa de acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e musicoterapeuta

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:12

A deslegitimação do diagnóstico de autismo impacta de diversas formas as pessoas com TEA (Imagem: vetre | Shutterstock)
[Edicase]A deslegitimação do diagnóstico de autismo impacta de diversas formas as pessoas com TEA (Imagem: vetre | Shutterstock) Crédito: Imagem: vetre | Shutterstock

A 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) garantiu a uma servidora pública do Distrito Federal a redução de 50% da jornada de trabalho para que ela possa acompanhar o tratamento do filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As informações são da assessoria do TJDFT.

A servidora é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e cumpre jornada de 40 horas semanais. Segundo relatou no processo, o filho necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo, com sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e musicoterapia. Ela informou ainda que o pai da criança mora fora do país e que, por isso, é a responsável sozinha pelos cuidados do filho.

Autismo

Planos de saúde não podem recusar contratação de pessoas com autismo por Shutterstock
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Planos de saúde não podem recusar contratação de pessoas com autismo por Shutterstock

De acordo com o processo, a servidora havia solicitado administrativamente a redução da jornada, mas a junta médica oficial autorizou apenas a diminuição de 15% da carga horária. Na primeira instância, o pedido de tutela de urgência para ampliar a redução para 50% foi negado. A decisão considerou que seria necessária a produção de mais provas para definir o percentual adequado.

Ao analisar o recurso, o relator destacou que a Lei Complementar Distrital 840/2011 prevê horário especial para servidor que tenha dependente com deficiência, com possibilidade de redução de até 50% da jornada de trabalho. O magistrado ressaltou que os documentos apresentados comprovaram a necessidade de acompanhamento contínuo da criança nas terapias realizadas ao longo da semana. Também considerou indispensável a presença da mãe, especialmente diante da ausência física do pai.

Para o colegiado, a redução da jornada é necessária para garantir tanto a continuidade do tratamento quanto os cuidados adequados à criança. Com esse entendimento, a Turma determinou a concessão de horário especial à servidora, com redução de 50% da jornada de trabalho, conforme previsto na legislação distrital.

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Autismo Justiça

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