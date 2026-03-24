FEMINICÍDIO

Mãe soube da morte de filha assassinada por namorado em ligação do IML: 'Achei que era um trote'

Ela conta que a filha estava namorando havia cerca de três meses: 'Jamais imaginava que isso pudesse estar acontecendo'

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:29

Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme Crédito: Reprodução

A técnica em enfermagem Alessandra Silva relembrou o momento em que recebeu a notícia da morte da filha, Raiane Maria Silva, 21 anos, assassinada com um facada no peito pelo namorado em Goiás: "Achei que era um trote". A jovem foi morta por André Lucas da Silva Ribeiro, 28, no apartamento onde eles e um amigo do casal moravam há cerca de dois meses. André foi preso na última sexta-feira (20) e o caso é investigado pela Polícia Civil de Goiânia como feminicídio. As informações são do G1.

Alessandra contou que jamais imaginava receber a notícia da morte da filha, principalmente da forma como ocorreu. Foram os profissionais do Instituto Médico Legal (IML) que ligaram para que ela comparecesse ao IML e reconhecesse o corpo de Raiane. “Eu recebi uma ligação do IML solicitando que eu comparecesse para reconhecer o corpo, porque ela havia sido assassinada. Eu não acreditei e achei que era um trote. Jamais imaginava que isso pudesse estar acontecendo”, relatou.

Jovem é morta pelo namorado após briga por ciúme: casal estava junto há três meses 1 de 4

Ainda segundo a mãe da jovem, o relacionamento entre o casal era recente. Ela conta que a filha estava namorando havia cerca de três meses e, há 15 dias, se mudou para Goiânia para trabalhar com ele. "Eles tinham brigas corriqueiras, muitas vezes por ciúmes”, relatou. “A Raiane se envolveu com o André e foi tentar a vida com ele em Goiânia. Ela decidiu ir, já tinha 21 anos, tinha a profissão dela, a autonomia, e foi tentar a vida com ele lá”, contou em entrevista à TV Integração.

A mudança para outro estado aconteceu há poucos dias. No entanto, Alessandra acreditava que a filha já mostrava sinais de querer voltar para casa. “Anteriormente, ela me enviou um vídeo. Tudo indica que tentou vir embora, mas foi impedida”, completou. O sepultamento de Raiane, ocorreu no último domingo (22), em Pará de Minas, em Minas Gerais, e foi marcado por comoção, homenagens e indignação. Amigos e familiares se reuniram para se despedir e exigir respostas.

A mãe contou que não percebia sinais de violência no relacionamento e descreveu a filha como uma jovem cheia de planos. “Até então estava tudo normal, brigas corriqueiras, do dia a dia. Nada em excesso”, destacou. Em meio à dor, Alessandra fez um apelo por justiça. “Só quero justiça. Que ele não saia da cadeia e que pague por tudo. Minha filha era maravilhosa, alegre, sorridente, sonhadora, batalhadora. Agora o meu coração está em lágrimas. Só isso, em lágrimas”, desabafou.

Raiane é descrita por amigos e familiares como uma jovem doce, alegre, batalhadora e sonhadora. "Minha filha era batalhadora, sonhadora e tinha o projeto de crescer ao lado dele. Agora meu coração está em lágrimas”, disse a mãe. Na internet, a jovem compartilhava momentos do dia a dia e mensagens de carinho. Em uma das últimas publicações, fez uma declaração de amor ao companheiro. “Seu amor sempre foi mais do que eu sonhei para mim”, escreveu.

Ainda nas redes sociais, amigos se manifestaram sobre a jovem. “Menina boa, de coração puro… ele tirou uma vida inteira dela. Que ele pague, covarde”, desabafou Maria Eduarda Barbosa. Pessoas que conheciam o suspeito afirmam que havia uma grande diferença entre a imagem que ele mostrava nas redes sociais e a realidade. Publicações com mensagens de fé contrastavam com um histórico de passagens pela polícia em Minas Gerais, incluindo registros por estupro e lesão corporal. “Não sabíamos desses antecedentes”, disse Thamara Costa, empreendedora e conhecida do casal.

Vídeo enviado à mãe

André Lucas da Silva Ribeiro foi preso em flagrante e, pouco antes, gravou um vídeo que enviou à própria mãe, no qual confessava o crime. O caso é investigado como feminicídio. Em nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás informou que representou o investigado durante a audiência de custódia, conforme prevê a legislação, e que não irá se manifestar. O órgão destacou, ainda, que o processo tramita em segredo de Justiça e que será aberto prazo para a apresentação da defesa.

A jovem Raiane Maria Silva Santos foi morta pelo namorado dentro de um condomínio em Goiânia (GO). O suspeito do crime, identificado como André Lucas da Silva Ribeiro foi preso em flagrante e confessou o assassinato no momento da abordagem. O caso é investigado como feminicídio. Segundo a Polícia Militar, os dois discutiram por ciúmes antes da agressão, após Raiane pedir para verificar o celular de André, diante de suspeitas de traição.

Ainda conforme a investigação, um amigo que dividia o imóvel com o casal estava no local e, inicialmente, acreditou que se tratava de uma discussão comum. Ao ouvir um barulho, foi até o cômodo e encontrou a jovem caída no chão, desacordada e com uma mancha de sangue na região do peito. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava morta no momento da chegada da equipe. O crime aconteceu na sexta-feira (20).

Antes de ser preso, o suspeito gravou um vídeo e o enviou à própria mãe. Nas imagens, aparece no apartamento e afirma: “Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane, infelizmente matei ela. Eu não estava aguentando mais esse inferno. Vou me entregar à polícia aqui”, disse. André passou por audiência de custódia neste sábado. A Defensoria Pública de Goiás informou que atuou na defesa durante a audiência, conforme prevê a legislação, mas não irá se manifestar sobre o caso.