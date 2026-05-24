NEGÓCIOS

Maior franquia de bolos do Brasil, que faturou R$ 720 mi em um ano, tem novos donos; conheça

Valor da transação está em sigilo e precisa ser aprovado pelo Cade

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:03

Casa de Bolos na Pituba, em Salvador Crédito: Divulgação

A Casa de Bolos, considerada a maior franquia do segmento no Brasil, foi vendida para a AB Mauri Brasil, subsidiária da Associated British Foods (ABF) e dona das marcas Fleischmann e Ovomaltine. O acordo foi divulgado na semana passada e prevê a venda de 100% da rede que possui sede em Ribeirão Preto, em São Paulo.

O valor da transação não foi divulgado e ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Casa de Bolos teve faturamento de R$ 720 milhões no ano passado.

A marca continuará operando de forma independente, como uma unidade de negócios dentro da AB Mauri Brasil, mantendo o posicionamento, o portfólio e modelo. São mais de 600 franquias espalhadas pelo Brasil e Portugal.