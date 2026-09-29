Maior que um prédio de 20 andares, novo submarino da Marinha do Brasil faz primeiro teste debaixo d’água

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Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:07
O submarino Almirante Karam realizou sua primeira imersão estática na semana passada, nas proximidades do Complexo Naval de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O teste integra o processo de certificação da embarcação antes de sua entrada em operação.
Durante o procedimento, o submarino foi colocado sob a água de forma controlada, sem acionar a propulsão. Militares, engenheiros e técnicos verificaram a vedação do casco, a estabilidade e a resposta da embarcação a mudanças de peso e inclinação. Segundo a Marinha, os dados serão usados para conferir os cálculos do projeto e determinar as condições de equilíbrio do submarino.
O Almirante Karam tem 72 metros de comprimento, capacidade para 42 tripulantes e pode lançar minas, mísseis e torpedos. De acordo com seu comandante, Leandro Amaral, a embarcação atinge profundidades superiores a 200 metros.
Submarino fez primeiro teste
A Marinha informou que ainda fará testes de navegação na superfície, imersão dinâmica e funcionamento de sistemas como propulsão, lemes, comunicação e detecção. Os resultados de cada fase serão analisados antes do início da etapa seguinte.
O Almirante Karam é o quarto submarino da Classe Riachuelo, construída no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). Os três anteriores, Riachuelo, Humaitá e Tonelero, já foram incorporados à frota. A entrega do Almirante Karam ao setor operativo da Marinha está prevista para o segundo semestre de 2027.