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Maior que um prédio de 20 andares, novo submarino da Marinha do Brasil faz primeiro teste debaixo d’água

Com capacidade para 42 tripulantes, o Almirante Karam tem entrega prevista para 2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:07

O Almirante Karam tem 72 metros de comprimento e capacidade para 42 tripulantes
O Almirante Karam tem 72 metros de comprimento   Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

O submarino Almirante Karam realizou sua primeira imersão estática na semana passada, nas proximidades do Complexo Naval de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O teste integra o processo de certificação da embarcação antes de sua entrada em operação.

Durante o procedimento, o submarino foi colocado sob a água de forma controlada, sem acionar a propulsão. Militares, engenheiros e técnicos verificaram a vedação do casco, a estabilidade e a resposta da embarcação a mudanças de peso e inclinação. Segundo a Marinha, os dados serão usados para conferir os cálculos do projeto e determinar as condições de equilíbrio do submarino.

O Almirante Karam tem 72 metros de comprimento, capacidade para 42 tripulantes e pode lançar minas, mísseis e torpedos. De acordo com seu comandante, Leandro Amaral, a embarcação atinge profundidades superiores a 200 metros.

Submarino fez primeiro teste

O submarino Almirante Karam realizou sua primeira imersão estática nas proximidades do Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro por Divulgação/Marinha do Brasil
Durante o teste, a embarcação foi colocada sob a água de forma controlada, sem usar a propulsão por Divulgação/Marinha do Brasil
Militares, engenheiros e técnicos acompanharam a vedação do casco e a estabilidade do submarino por Divulgação/Marinha do Brasil
Segundo o comandante Leandro Amaral, o submarino pode atingir profundidades superiores a 200 metros por Divulgação/Marinha do Brasil
Os dados obtidos no teste serão comparados aos cálculos feitos durante o projeto do submarino por Divulgação/Marinha do Brasil
O Almirante Karam tem 72 metros de comprimento e capacidade para 42 tripulantes por Divulgação/Marinha do Brasil
A embarcação tem capacidade para lançar minas, mísseis e torpedos por Divulgação/Marinha do Brasil
A equipe também avaliou como a embarcação reage a mudanças de peso e inclinação por Divulgação/Marinha do Brasil
Após novos testes, a entrega do submarino ao setor operativo da Marinha está prevista para o segundo semestre de 2027 por Divulgação/Marinha do Brasil
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O submarino Almirante Karam realizou sua primeira imersão estática nas proximidades do Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro por Divulgação/Marinha do Brasil

A Marinha informou que ainda fará testes de navegação na superfície, imersão dinâmica e funcionamento de sistemas como propulsão, lemes, comunicação e detecção. Os resultados de cada fase serão analisados antes do início da etapa seguinte.

O Almirante Karam é o quarto submarino da Classe Riachuelo, construída no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). Os três anteriores, Riachuelo, Humaitá e Tonelero, já foram incorporados à frota. A entrega do Almirante Karam ao setor operativo da Marinha está prevista para o segundo semestre de 2027.

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