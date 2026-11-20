REGIME DE BENS

Maiores de 70 anos podem escolher como dividir bens? STJ estabelece limite para união estável

Decisão impede que a escolha da comunhão universal seja aplicada a relações encerradas antes de julgamento do STF. Tribunal também reafirmou que a falta de inventário do casamento anterior pode obrigar a separação de bens em nova união

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:24

Maiores de 70 anos podem escolher como dividir bens? STJ estabelece limite para união estável Crédito: Reprodução

Pessoas com mais de 70 anos que desejam escolher livremente o regime de bens no casamento ou na união estável não podem usar essa possibilidade para modificar retroativamente os efeitos patrimoniais de uma relação que já havia terminado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto. O entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar um caso envolvendo os filhos de um homem falecido e a companheira dele.

Por unanimidade, os ministros deram provimento ao recurso especial e restabeleceram a sentença que havia afastado a validade da escolha do regime de comunhão universal de bens. O julgamento ocorreu em 6 de outubro de 2026. A decisão também reforçou que a ausência de inventário e partilha dos bens de um casamento anterior pode impor o regime de separação obrigatória de bens a uma nova união estável, quando o viúvo ou a viúva tem filhos do relacionamento anterior.

Entenda o caso que chegou ao STJ

A ação foi apresentada pelos filhos de um homem falecido, que questionaram uma escritura pública na qual ele e uma mulher reconheceram a existência de união estável desde janeiro de 2013 e escolheram o regime de comunhão universal de bens. O documento foi assinado apenas quatro dias antes da morte do homem, em setembro de 2019. Os filhos alegaram que a escritura havia sido feita em um contexto de vulnerabilidade e contrariava a legislação vigente na época, que determinava a separação obrigatória de bens para pessoas com mais de 70 anos.

Eles também sustentaram que o pai mantinha apenas uma relação de trabalho com a mulher e argumentaram que, mesmo com o reconhecimento da união estável, deveria prevalecer a separação obrigatória, já que o inventário e a partilha dos bens deixados pela esposa anterior do falecido não haviam sido realizados.

Em primeira instância, a Justiça reconheceu a aplicação da separação obrigatória de bens e afastou a escolha da comunhão universal prevista na escritura. O juízo, contudo, ressalvou a possibilidade de a companheira receber metade dos bens adquiridos durante a convivência, desde que comprovasse o esforço comum para a aquisição, conforme a Súmula 377 do STF.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) reformou a sentença e validou a escritura pública. Para o tribunal, a decisão do STF que passou a permitir a escolha do regime de bens por pessoas maiores de 70 anos poderia ser aplicada porque o processo ainda estava em andamento quando o precedente foi estabelecido. O TJSC também entendeu que a exigência relacionada à falta de inventário e partilha de bens do casamento anterior não deveria ser aplicada à união estável.

STF permitiu escolha do regime, mas sem efeito retroativo

Ao analisar o recurso, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do caso no STJ, explicou que a jurisprudência da corte estende às uniões estáveis a regra do Código Civil que prevê a separação obrigatória de bens para pessoas maiores de 70 anos. A mudança ocorreu após o STF julgar o Tema 1.236 de repercussão geral. Na ocasião, a Suprema Corte entendeu que impor obrigatoriamente a separação de bens apenas com base na idade restringe de maneira desproporcional a autonomia de pessoas plenamente capazes.

Com isso, o STF passou a permitir que pessoas com mais de 70 anos escolham outro regime de bens, desde que manifestem expressamente essa vontade por meio de escritura pública. Entretanto, segundo o relator, a decisão do Supremo estabeleceu efeitos apenas para o futuro, preservando situações jurídicas já constituídas. Assim, casais que ainda mantêm o casamento ou a união estável podem manifestar a vontade de alterar o regime patrimonial, mas a mudança não alcança períodos anteriores.

Para Villas Bôas Cueva, o fato de o processo judicial ainda estar em andamento quando o STF julgou o tema não autorizava a aplicação retroativa da nova interpretação a uma relação familiar que já havia terminado. O ministro destacou que a morte do homem extinguiu a união estável e abriu a sucessão. Por isso, os direitos patrimoniais e sucessórios deveriam ser definidos conforme as regras aplicáveis na data do falecimento, em 2019, mais de quatro anos antes da decisão do Supremo.

O relator também esclareceu que a decisão não anulou integralmente a escritura pública. O documento continua válido em relação a outras declarações, como a data de início da união estável. O que foi afastado foi especificamente o efeito da cláusula que estabeleceu a comunhão universal de bens.

Falta de inventário pode obrigar separação de bens

Outro ponto importante do julgamento foi a reafirmação de que a ausência de inventário e partilha dos bens de um casamento anterior pode determinar o regime patrimonial de uma nova união estável. Segundo o ministro, a legislação prevê que, quando uma pessoa viúva tem filhos do casamento anterior e ainda não realizou o inventário e a divisão dos bens deixados pelo cônjuge falecido, a nova relação fica submetida à separação obrigatória de bens enquanto a pendência persistir.

A interpretação considera os artigos 1.523, inciso I, e 1.641, inciso I, do Código Civil, além da regra que estende às uniões estáveis as causas suspensivas previstas para o casamento. “Busca-se evitar a confusão entre o patrimônio pertencente ao casamento anterior e aquele eventualmente formado em nova relação familiar antes de realizado o inventário e individualizadas as quotas patrimoniais dos herdeiros”, observou o relator.